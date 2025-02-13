https://1prime.ru/20250213/mid-854894805.html

Россия открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине, заявили в МИД

Россия открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине, заявили в МИД - 13.02.2025, ПРАЙМ

Россия открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине, заявили в МИД

Россия открыта к продолжению конструктивного диалога со Святым Престолом по Украине. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил директор первого... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T09:08+0300

2025-02-13T09:08+0300

2025-02-13T09:08+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия открыта к продолжению конструктивного диалога со Святым Престолом по Украине. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "С начала СВО Ватикан последовательно придерживается равноудаленной и сбалансированной линии в отношении конфликта на Украине, призывая к его мирному урегулированию и заявляя о своей готовности всемерно этому способствовать", - подчеркнул дипломат.Он подчеркнул, что этот подход отличается от стратегии Запада, которая нацелена на нанесение России стратегического поражения и продолжает поставлять все более смертоносное оружие в Украину.Студенников заметил, что важно, чтобы Святой Престол демонстрировал свою твердую приверженность мирному урегулированию не только словами, но и делами. Он также отметил, что спецпосланник Папы дважды посещал Россию и убедился в открытости и готовности России вести конструктивный диалог.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.

https://1prime.ru/20250212/naemnik-854873130.html

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россия, украина, ватикан, общество