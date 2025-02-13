https://1prime.ru/20250213/mid-854894805.html
Россия открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине, заявили в МИД
Россия открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине, заявили в МИД - 13.02.2025, ПРАЙМ
Россия открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине, заявили в МИД
Россия открыта к продолжению конструктивного диалога со Святым Престолом по Украине. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил директор первого... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T09:08+0300
2025-02-13T09:08+0300
2025-02-13T09:08+0300
политика
россия
украина
ватикан
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044989_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_6a3551d2b9b2da0ccf61bccf932fe045.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия открыта к продолжению конструктивного диалога со Святым Престолом по Украине. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "С начала СВО Ватикан последовательно придерживается равноудаленной и сбалансированной линии в отношении конфликта на Украине, призывая к его мирному урегулированию и заявляя о своей готовности всемерно этому способствовать", - подчеркнул дипломат.Он подчеркнул, что этот подход отличается от стратегии Запада, которая нацелена на нанесение России стратегического поражения и продолжает поставлять все более смертоносное оружие в Украину.Студенников заметил, что важно, чтобы Святой Престол демонстрировал свою твердую приверженность мирному урегулированию не только словами, но и делами. Он также отметил, что спецпосланник Папы дважды посещал Россию и убедился в открытости и готовности России вести конструктивный диалог.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
https://1prime.ru/20250212/naemnik-854873130.html
украина
ватикан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044989_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_47e9c7fff4fd94e74e4458921deb4a66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ватикан, общество
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВАТИКАН, Общество
Россия открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине, заявили в МИД
МИД: Россия открыта к продолжению конструктивного диалога с Ватиканом по Украине
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия открыта к продолжению конструктивного диалога со Святым Престолом по Украине. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
"С начала СВО Ватикан последовательно придерживается равноудаленной и сбалансированной линии в отношении конфликта на Украине, призывая к его мирному урегулированию и заявляя о своей готовности всемерно этому способствовать", - подчеркнул дипломат.
Он подчеркнул, что этот подход отличается от стратегии Запада, которая нацелена на нанесение России стратегического поражения и продолжает поставлять все более смертоносное оружие в Украину.
Студенников заметил, что важно, чтобы Святой Престол демонстрировал свою твердую приверженность мирному урегулированию не только словами, но и делами. Он также отметил, что спецпосланник Папы дважды посещал Россию и убедился в открытости и готовности России вести конструктивный диалог.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
МИД Швейцарии впервые подтвердил гибель наемника на Украине