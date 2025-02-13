https://1prime.ru/20250213/mid-854899522.html

В МИД рассказали о реакции участников рынка на тарифы Трампа

В МИД рассказали о реакции участников рынка на тарифы Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали о реакции участников рынка на тарифы Трампа

Тарифы, которые обещает ввести президент США Дональд Трамп, являются "неслыханными", они обескураживают всех участников мировой торговли, заявил замглавы МИД РФ | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T11:51+0300

2025-02-13T11:51+0300

2025-02-13T11:53+0300

экономика

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/92/842449268_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_4a43c65ac4ccf5b68fcbb21b1520253b.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Тарифы, которые обещает ввести президент США Дональд Трамп, являются "неслыханными", они обескураживают всех участников мировой торговли, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Мы видим, как после 20 января (инаугурация Дональда Трампа - ред.) действительно появились лозунги, декларативные и юридически зафиксированные установки, которые еще больше ломают складывающуюся систему торговых отношений, финансовых отношений. Тарифные войны, торговые войны, угрозы вводить никогда неслыханные, 10%, 100% тарифы на все. Помните, как в СССР был анекдот - "на все, на букву Ф". Это, конечно, обескураживает, мягко говоря, всех участников", - заявил Панкин, выступая на международном форуме "2025 - год новых возможностей". Панкин отметил, что в целом фон в мировой экономике сложился "не самый хороший". "Падают инвестиции в мире, особенно в развивающиеся страны. В каждом регионе - в Африке, в Латинской Америке. Сворачиваются цепочки поставок, рушатся, переделываются", - обрисовал он ситуацию.

https://1prime.ru/20250213/dollar-854897434.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша