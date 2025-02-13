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Минтранс продолжит обсуждение компенсаций за овербукинг

Минтранс продолжит обсуждение компенсаций за овербукинг - 13.02.2025, ПРАЙМ

Минтранс продолжит обсуждение компенсаций за овербукинг

Министерство транспорта России продолжает обсуждение вопроса компенсаций за овербукинг и условий их предоставления пассажирам, следует из комментария... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T15:33+0300

2025-02-13T15:33+0300

2025-02-13T15:33+0300

бизнес

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Министерство транспорта России продолжает обсуждение вопроса компенсаций за овербукинг и условий их предоставления пассажирам, следует из комментария министерства для РИА Новости. "Аэрофлот" представил в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс РФ, закрепляющих возможность покупки авиабилета на условиях овербукинга ("сверхбронирование билетов") и компенсации пассажирам в случаях отказа авиакомпании от авиаперевозки. Это следовало из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (есть в распоряжении РИА Новости). "Для выработки решения, взаимоприемлемого для всех участников перевозки, в настоящее время ведется обсуждение вопроса компенсаций и условий предоставления пассажирам такого вида услуг", - сообщили в Минтрансе. Там напомнили, что сейчас возможность применения овербукинга законодательно не предусмотрена. Отказ от перевозки пассажира в связи овербукингом – нарушение прав граждан, и эта позиция подтверждена судебной практикой. При этом в Минтрансе добавили, что "неявка пассажиров для посадки на борт воздушного судна в летний сезон доходит до 2-4%". В условиях ограниченности провозных емкостей такая ситуация провоцирует искусственный дефицит билетов и повышение их стоимости. Гибатдинов ранее направлял обращение в Минтранс с предложением определить понятие овербукинга в законодательстве и ввести запрет на него. Минтранс РФ сообщал РИА Новости, что готовится концепция изменений для защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе по установлению размера компенсаций.

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