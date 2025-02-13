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Минтранс продолжит обсуждение компенсаций за овербукинг - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Минтранс продолжит обсуждение компенсаций за овербукинг
Минтранс продолжит обсуждение компенсаций за овербукинг - 13.02.2025, ПРАЙМ
Минтранс продолжит обсуждение компенсаций за овербукинг
Министерство транспорта России продолжает обсуждение вопроса компенсаций за овербукинг и условий их предоставления пассажирам, следует из комментария... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:33+0300
2025-02-13T15:33+0300
бизнес
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Министерство транспорта России продолжает обсуждение вопроса компенсаций за овербукинг и условий их предоставления пассажирам, следует из комментария министерства для РИА Новости. "Аэрофлот" представил в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс РФ, закрепляющих возможность покупки авиабилета на условиях овербукинга ("сверхбронирование билетов") и компенсации пассажирам в случаях отказа авиакомпании от авиаперевозки. Это следовало из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (есть в распоряжении РИА Новости). "Для выработки решения, взаимоприемлемого для всех участников перевозки, в настоящее время ведется обсуждение вопроса компенсаций и условий предоставления пассажирам такого вида услуг", - сообщили в Минтрансе. Там напомнили, что сейчас возможность применения овербукинга законодательно не предусмотрена. Отказ от перевозки пассажира в связи овербукингом – нарушение прав граждан, и эта позиция подтверждена судебной практикой. При этом в Минтрансе добавили, что "неявка пассажиров для посадки на борт воздушного судна в летний сезон доходит до 2-4%". В условиях ограниченности провозных емкостей такая ситуация провоцирует искусственный дефицит билетов и повышение их стоимости. Гибатдинов ранее направлял обращение в Минтранс с предложением определить понятие овербукинга в законодательстве и ввести запрет на него. Минтранс РФ сообщал РИА Новости, что готовится концепция изменений для защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе по установлению размера компенсаций.
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бизнес
Бизнес
15:33 13.02.2025
 
Минтранс продолжит обсуждение компенсаций за овербукинг

Минтранс обсудит компенсации за овербукинг и условия их предоставления

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Министерство транспорта России продолжает обсуждение вопроса компенсаций за овербукинг и условий их предоставления пассажирам, следует из комментария министерства для РИА Новости.
"Аэрофлот" представил в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс РФ, закрепляющих возможность покупки авиабилета на условиях овербукинга ("сверхбронирование билетов") и компенсации пассажирам в случаях отказа авиакомпании от авиаперевозки. Это следовало из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (есть в распоряжении РИА Новости).
"Для выработки решения, взаимоприемлемого для всех участников перевозки, в настоящее время ведется обсуждение вопроса компенсаций и условий предоставления пассажирам такого вида услуг", - сообщили в Минтрансе.
Там напомнили, что сейчас возможность применения овербукинга законодательно не предусмотрена. Отказ от перевозки пассажира в связи овербукингом – нарушение прав граждан, и эта позиция подтверждена судебной практикой.
При этом в Минтрансе добавили, что "неявка пассажиров для посадки на борт воздушного судна в летний сезон доходит до 2-4%". В условиях ограниченности провозных емкостей такая ситуация провоцирует искусственный дефицит билетов и повышение их стоимости.
Гибатдинов ранее направлял обращение в Минтранс с предложением определить понятие овербукинга в законодательстве и ввести запрет на него. Минтранс РФ сообщал РИА Новости, что готовится концепция изменений для защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе по установлению размера компенсаций.
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Бизнес
 
 
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