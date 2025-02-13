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Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса
Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса - 13.02.2025, ПРАЙМ
Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не будет продлевать действие режима чрезвычайного положения, которые было введено в стране на 60 дней из-за... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:03+0300
2025-02-13T15:03+0300
энергетика
молдавия
газ
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КИШИНЕВ, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не будет продлевать действие режима чрезвычайного положения, которые было введено в стране на 60 дней из-за энергетического кризиса. С 16 декабря в Молдавии был введен режим ЧП. Правительство республики утверждало, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. "Сегодня заканчивается 60-дневный период, на который было введено чрезвычайное положение и который пока продлеваться не будет. На данном этапе были созданы необходимые условия для обеспечения Приднестровского региона природным газом, без необходимости введения чрезвычайного положения", - написал Речан в социальных сетях.По его словам, ранее режим ЧП был введен для того, чтобы в срочном режиме закупать газ и электроэнергию для обоих берегов Днестра. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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молдавия, газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Газ
15:03 13.02.2025
 
Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса

Речан: Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не будет продлевать действие режима чрезвычайного положения, которые было введено в стране на 60 дней из-за энергетического кризиса.
С 16 декабря в Молдавии был введен режим ЧП. Правительство республики утверждало, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов.
"Сегодня заканчивается 60-дневный период, на который было введено чрезвычайное положение и который пока продлеваться не будет. На данном этапе были созданы необходимые условия для обеспечения Приднестровского региона природным газом, без необходимости введения чрезвычайного положения", - написал Речан в социальных сетях.
По его словам, ранее режим ЧП был введен для того, чтобы в срочном режиме закупать газ и электроэнергию для обоих берегов Днестра.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Молдавия хочет увеличить инвестиции в энергетику во избежание кризисов
6 февраля, 19:32
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯГаз
 
 
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