https://1prime.ru/20250213/moldaviya-854905233.html
Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса
Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса - 13.02.2025, ПРАЙМ
Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не будет продлевать действие режима чрезвычайного положения, которые было введено в стране на 60 дней из-за... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:03+0300
2025-02-13T15:03+0300
2025-02-13T15:03+0300
энергетика
молдавия
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не будет продлевать действие режима чрезвычайного положения, которые было введено в стране на 60 дней из-за энергетического кризиса. С 16 декабря в Молдавии был введен режим ЧП. Правительство республики утверждало, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. "Сегодня заканчивается 60-дневный период, на который было введено чрезвычайное положение и который пока продлеваться не будет. На данном этапе были созданы необходимые условия для обеспечения Приднестровского региона природным газом, без необходимости введения чрезвычайного положения", - написал Речан в социальных сетях.По его словам, ранее режим ЧП был введен для того, чтобы в срочном режиме закупать газ и электроэнергию для обоих берегов Днестра. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://1prime.ru/20250206/moldaviya-854737943.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, газ
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Газ
Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса
Речан: Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введенный из-за энергокризиса
КИШИНЕВ, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не будет продлевать действие режима чрезвычайного положения, которые было введено в стране на 60 дней из-за энергетического кризиса.
С 16 декабря в Молдавии был введен режим ЧП. Правительство республики утверждало, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов.
"Сегодня заканчивается 60-дневный период, на который было введено чрезвычайное положение и который пока продлеваться не будет. На данном этапе были созданы необходимые условия для обеспечения Приднестровского региона природным газом, без необходимости введения чрезвычайного положения", - написал Речан в социальных сетях.
По его словам, ранее режим ЧП был введен для того, чтобы в срочном режиме закупать газ и электроэнергию для обоих берегов Днестра.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Молдавия хочет увеличить инвестиции в энергетику во избежание кризисов