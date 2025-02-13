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Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка

Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка - 13.02.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций Сбербанка, следует из сообщения торговой площадки. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T10:40+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций Сбербанка, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с методикой определения НКО НКЦ риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.02.2025, 10.04 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 331.19) и диапазона оценки рыночных рисков (до 355.836 руб., эквивалентно ставке 21.25%) ценной бумаги SBER (Сбербанк)", - говорится в сообщении. Акции Сбербанка значительно подорожали на вечерних торгах в среду и утром в четверг. К 10.31 акции снижались на 1,2% - до 310,2 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги сдвигаются. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя - вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

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