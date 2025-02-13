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Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка - 13.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854897309.html
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка - 13.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций Сбербанка, следует из сообщения торговой площадки. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T10:40+0300
2025-02-13T10:40+0300
экономика
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций Сбербанка, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с методикой определения НКО НКЦ риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.02.2025, 10.04 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 331.19) и диапазона оценки рыночных рисков (до 355.836 руб., эквивалентно ставке 21.25%) ценной бумаги SBER (Сбербанк)", - говорится в сообщении. Акции Сбербанка значительно подорожали на вечерних торгах в среду и утром в четверг. К 10.31 акции снижались на 1,2% - до 310,2 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги сдвигаются. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя - вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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рынки, акции
Экономика, Рынки, Акции
10:40 13.02.2025
 
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка

Московская биржа повысила границу ценового коридора акций Сбербанка

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций Сбербанка, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.02.2025, 10.04 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 331.19) и диапазона оценки рыночных рисков (до 355.836 руб., эквивалентно ставке 21.25%) ценной бумаги SBER (Сбербанк)", - говорится в сообщении.
Акции Сбербанка значительно подорожали на вечерних торгах в среду и утром в четверг. К 10.31 акции снижались на 1,2% - до 310,2 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги сдвигаются. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя - вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Мосбиржа.
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Газпрома"
10:24
 
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