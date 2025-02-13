https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854906785.html

Мосбиржа повысила границу ценового коридора сильно дорожающих акций ММК

Мосбиржа повысила границу ценового коридора сильно дорожающих акций ММК - 13.02.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора сильно дорожающих акций ММК

Московская биржа повысила в четверг границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании "Магнитогорский... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T16:00+0300

2025-02-13T16:00+0300

2025-02-13T16:01+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа повысила в четверг границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 13.02.2025, 15.28 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 38,83) и диапазона оценки рыночных рисков (до 41,723 рубля, эквивалентно ставке 21,25%) ценной бумаги MAGN (ММК)", - говорится в сообщении биржи. К 15.39 мск акции Магнитогорского металлургического комбината дорожают на 0,64% по отношению к предыдущему закрытию, до 36,43 рубля. Максимум четверга при этом был достигнут минутами ранее - 37,37 рубля, что на 3,23% дороже вчерашнего закрытия. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854904050.html

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россия, мосбиржа