https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854911407.html

Индекс Мосбиржи подскочил на 5,99%

Индекс Мосбиржи подскочил на 5,99% - 13.02.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи подскочил на 5,99%

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 5,99% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 13.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 5,99% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 5,99%, до 3 206,97 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 9,23%, до 1 200,9 пункта, долларовый индекс РТС - на 9,51%, до 1 109,8 пункта.

https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854904050.html

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индекс мосбиржи, рост