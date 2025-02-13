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Индекс Мосбиржи подскочил на 5,99%
Индекс Мосбиржи подскочил на 5,99% - 13.02.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи подскочил на 5,99%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 5,99% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 13.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 5,99% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 5,99%, до 3 206,97 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 9,23%, до 1 200,9 пункта, долларовый индекс РТС - на 9,51%, до 1 109,8 пункта.
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индекс мосбиржи, рост
Экономика, индекс Мосбиржи, рост
Индекс Мосбиржи подскочил на 5,99%
Индекс Мосбиржи в основную сессию четверга подскочил на 5,99%
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга повысился на 5,99% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 5,99%, до 3 206,97 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 9,23%, до 1 200,9 пункта, долларовый индекс РТС - на 9,51%, до 1 109,8 пункта.
Мосбиржа зафиксировала рекордные за три года объемы торгов акциями