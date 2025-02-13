https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854913370.html
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке - 13.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:49+0300
2025-02-13T20:49+0300
2025-02-13T20:51+0300
экономика
мосбиржа
торги
приостановка
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки."Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск", - сказано в сообщении Мосбиржи.О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно, добавляется там же.
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мосбиржа, торги, приостановка
Экономика, Мосбиржа, Торги, приостановка
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке из-за технических проблем
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки.
"Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск", - сказано в сообщении Мосбиржи.
Мосбиржа зафиксировала рекордные за три года объемы торгов акциями
О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно, добавляется там же.