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Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке - 13.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854913370.html
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке - 13.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:49+0300
2025-02-13T20:51+0300
экономика
мосбиржа
торги
приостановка
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки."Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск", - сказано в сообщении Мосбиржи.О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно, добавляется там же.
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мосбиржа, торги, приостановка
Экономика, Мосбиржа, Торги, приостановка
20:49 13.02.2025 (обновлено: 20:51 13.02.2025)
 
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке из-за технических проблем

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки.
"Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск", - сказано в сообщении Мосбиржи.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Мосбиржа зафиксировала рекордные за три года объемы торгов акциями
14:26
О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно, добавляется там же.
 
ЭкономикаМосбиржаТоргиприостановка
 
 
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