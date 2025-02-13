https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854913370.html

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке - 13.02.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T20:49+0300

2025-02-13T20:49+0300

2025-02-13T20:51+0300

экономика

мосбиржа

торги

приостановка

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск после обнаружения проблем с трансляцией данных, говорится в сообщении торговой площадки."Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск", - сказано в сообщении Мосбиржи.О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно, добавляется там же.

https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854904050.html

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мосбиржа, торги, приостановка