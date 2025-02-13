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Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854914481.html
Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке
Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке - 13.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке
Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:46+0300
2025-02-13T21:54+0300
экономика
мосбиржа
торги
вечерняя сессия
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки. "13 февраля 2025 года в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск. После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию", - говорится в сообщении Московской биржи. До приостановки торгов рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98%, до 3206,68 пункта.
https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854913370.html
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мосбиржа, торги, вечерняя сессия
Экономика, Мосбиржа, Торги, вечерняя сессия
21:46 13.02.2025 (обновлено: 21:54 13.02.2025)
 
Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке

Мосбиржа не возобновит торги на фондовом рынке в вечернюю сессию

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки.
"13 февраля 2025 года в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск. После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию", - говорится в сообщении Московской биржи.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
20:49
До приостановки торгов рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98%, до 3206,68 пункта.
 
ЭкономикаМосбиржаТоргивечерняя сессия
 
 
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