https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854914481.html

Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке

Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке - 13.02.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке

Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T21:46+0300

2025-02-13T21:46+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки. "13 февраля 2025 года в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск. После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию", - говорится в сообщении Московской биржи. До приостановки торгов рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98%, до 3206,68 пункта.

https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854913370.html

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мосбиржа, торги, вечерняя сессия