https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854914481.html
Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке
Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке - 13.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке
Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:46+0300
2025-02-13T21:46+0300
2025-02-13T21:54+0300
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торги
вечерняя сессия
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки. "13 февраля 2025 года в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск. После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию", - говорится в сообщении Московской биржи. До приостановки торгов рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98%, до 3206,68 пункта.
https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854913370.html
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мосбиржа, торги, вечерняя сессия
Экономика, Мосбиржа, Торги, вечерняя сессия
Мосбиржа сделала заявление о вечерних торгах на фондовом рынке
Мосбиржа не возобновит торги на фондовом рынке в вечернюю сессию
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки.
"13 февраля 2025 года в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск. После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию", - говорится в сообщении Московской биржи.
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
До приостановки торгов рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98%, до 3206,68 пункта.