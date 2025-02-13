https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854915766.html
Эксперт оценил последствия остановки вечерних торгов на Мосбирже
Эксперт оценил последствия остановки вечерних торгов на Мосбирже - 13.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия остановки вечерних торгов на Мосбирже
Приостановка торгов на Московской бирже в вечернюю сессию четверга является технической заминкой и вряд ли повлияет на интерес инвесторов и профессиональных... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T23:16+0300
2025-02-13T23:16+0300
2025-02-13T23:17+0300
экономика
мосбиржа
вечерняя сессия
приостановка
экспертное мнение
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Приостановка торгов на Московской бирже в вечернюю сессию четверга является технической заминкой и вряд ли повлияет на интерес инвесторов и профессиональных участников рынка к торгам в выходные дни, которые планируется запустить в будущем в экспериментальном режиме, заявил РИА Новости управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 20.40 мск из-за проблем с трансляцией данных. Немногим позже биржа объявила о том, что сегодняшние вечерние торги не будут возобновлены. "Мы не можем говорить про системный сбой, поэтому техническая заминка сегодня в целом вряд ли повлияет на желание инвесторов и планы профессиональных участников предоставить своим клиентам возможность торговли в выходные дни", - сказал эксперт. "Причины могут быть различные, от рекордных транзакций до тестирования систем биржи как раз к работе в выходные дни", - добавил Целищев. Мосбиржа сообщала, что к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке.
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мосбиржа, вечерняя сессия, приостановка, экспертное мнение
Экономика, Мосбиржа, вечерняя сессия, приостановка, экспертное мнение
Эксперт оценил последствия остановки вечерних торгов на Мосбирже
Эксперт: остановка вечерних торгов на Мосбирже не повлияет на интерес к торгам
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Приостановка торгов на Московской бирже в вечернюю сессию четверга является технической заминкой и вряд ли повлияет на интерес инвесторов и профессиональных участников рынка к торгам в выходные дни, которые планируется запустить в будущем в экспериментальном режиме, заявил РИА Новости управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 20.40 мск из-за проблем с трансляцией данных. Немногим позже биржа объявила о том, что сегодняшние вечерние торги не будут возобновлены.
"Мы не можем говорить про системный сбой, поэтому техническая заминка сегодня в целом вряд ли повлияет на желание инвесторов и планы профессиональных участников предоставить своим клиентам возможность торговли в выходные дни", - сказал эксперт.
"Причины могут быть различные, от рекордных транзакций до тестирования систем биржи как раз к работе в выходные дни", - добавил Целищев.
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа сообщала, что к 1 марта обеспечит техническую готовность к старту торгов выходного дня в экспериментальном режиме на фондовом рынке.