https://1prime.ru/20250213/moshenniki-854906136.html

В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников

В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников - 13.02.2025, ПРАЙМ

В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников

Обязательная маркировка звонков будет введена в РФ для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T15:38+0300

2025-02-13T15:38+0300

2025-02-13T15:49+0300

россия

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Обязательная маркировка звонков будет введена в РФ для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время."В частности вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно от кого они поступают – от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться, соответственно, на экране телефона", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20250211/moshenniki-854833820.html

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