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В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников
В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников - 13.02.2025, ПРАЙМ
В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников
Обязательная маркировка звонков будет введена в РФ для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:38+0300
2025-02-13T15:38+0300
2025-02-13T15:49+0300
россия
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Обязательная маркировка звонков будет введена в РФ для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время."В частности вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно от кого они поступают – от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться, соответственно, на экране телефона", - сказал Мишустин.
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россия
В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников
Мишустин: для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонку
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Обязательная маркировка звонков будет введена в РФ для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время.
"В частности вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно от кого они поступают – от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться, соответственно, на экране телефона", - сказал Мишустин.
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