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В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

Во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов, ранив не менее 15 человек, сообщает издание... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T13:12+0300

2025-02-13T13:12+0300

2025-02-13T13:19+0300

происшествия

германия

мюнхен

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов, ранив не менее 15 человек, сообщает издание Bild.Полиция Мюнхена также подтвердила наезд автомобиля на пешеходов. Очевидцы рассказывают о том, что автомобиль марки Smart наехал на людей.Отмечается, что преступник был задержан на месте. Также сообщается, что наезд был сделан умышленно.

https://1prime.ru/20250213/fsb-854899677.html

германия

мюнхен

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германия, мюнхен