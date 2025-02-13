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В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие
Во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов, ранив не менее 15 человек, сообщает издание... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T13:12+0300
2025-02-13T13:19+0300
происшествия
германия
мюнхен
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов, ранив не менее 15 человек, сообщает издание Bild.Полиция Мюнхена также подтвердила наезд автомобиля на пешеходов. Очевидцы рассказывают о том, что автомобиль марки Smart наехал на людей.Отмечается, что преступник был задержан на месте. Также сообщается, что наезд был сделан умышленно.
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германия
мюнхен
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германия, мюнхен
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, Мюнхен
13:12 13.02.2025 (обновлено: 13:19 13.02.2025)
 
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие

Bild: в Мюнхене авто въехало в толпу, предварительно, пострадали 15 человек

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Мюнхен
Города мира. Мюнхен - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов, ранив не менее 15 человек, сообщает издание Bild.
Полиция Мюнхена также подтвердила наезд автомобиля на пешеходов. Очевидцы рассказывают о том, что автомобиль марки Smart наехал на людей.
Отмечается, что преступник был задержан на месте. Также сообщается, что наезд был сделан умышленно.
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
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12:02
 
ПроисшествияГЕРМАНИЯМюнхен
 
 
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