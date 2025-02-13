https://1prime.ru/20250213/myunkhen-854902084.html
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие
Во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов, ранив не менее 15 человек, сообщает издание... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T13:12+0300
2025-02-13T13:12+0300
2025-02-13T13:19+0300
происшествия
германия
мюнхен
https://cdnn.1prime.ru/img/83723/67/837236734_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9939193034b27735939f5623f5f29183.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов, ранив не менее 15 человек, сообщает издание Bild.Полиция Мюнхена также подтвердила наезд автомобиля на пешеходов. Очевидцы рассказывают о том, что автомобиль марки Smart наехал на людей.Отмечается, что преступник был задержан на месте. Также сообщается, что наезд был сделан умышленно.
https://1prime.ru/20250213/fsb-854899677.html
германия
мюнхен
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83723/67/837236734_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2cd9504d8837b53c68a423285e46bea1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, мюнхен
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, Мюнхен
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие
Bild: в Мюнхене авто въехало в толпу, предварительно, пострадали 15 человек
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов, ранив не менее 15 человек, сообщает издание Bild.
Полиция Мюнхена также подтвердила наезд автомобиля на пешеходов. Очевидцы рассказывают о том, что автомобиль марки Smart наехал на людей.
Отмечается, что преступник был задержан на месте. Также сообщается, что наезд был сделан умышленно.
ФСБ предотвратила теракт в Пскове