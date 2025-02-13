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Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене увеличилось до 27
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене увеличилось до 27 - 13.02.2025, ПРАЙМ
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене увеличилось до 27
В Мюнхене число пострадавших в результате наезда автомобиля возросло до 27 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр внутренних... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:25+0300
2025-02-13T15:25+0300
2025-02-13T15:25+0300
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БЕРЛИН, 13 фев - ПРАЙМ. В Мюнхене число пострадавших в результате наезда автомобиля возросло до 27 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн."Быстрое вмешательство полиции явно предотвратило дальнейшую угрозу и травмы для других людей. По текущим оценкам, имеется около 27 пострадавших, некоторые из которых в тяжелом состоянии", - отметил глава ведомства. Трансляцию общения с прессой вел телеканал Welt.Ранее сообщалось о не менее чем 20 пострадавших.СМИ сообщали, что во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов. Водитель задержанного автомобиля Mini Cooper является гражданином Афганистана.
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общество , берлин
Происшествия, Общество , Берлин
Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене увеличилось до 27
МВД Баварии: число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене возросло до 27
БЕРЛИН, 13 фев - ПРАЙМ. В Мюнхене число пострадавших в результате наезда автомобиля возросло до 27 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн.
"Быстрое вмешательство полиции явно предотвратило дальнейшую угрозу и травмы для других людей. По текущим оценкам, имеется около 27 пострадавших, некоторые из которых в тяжелом состоянии", - отметил глава ведомства. Трансляцию общения с прессой вел телеканал Welt.
Ранее сообщалось о не менее чем 20 пострадавших.
СМИ сообщали, что во время забастовки, организованной профсоюзом Verdi, в Мюнхене легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов. Водитель задержанного автомобиля Mini Cooper является гражданином Афганистана.
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей, есть пострадавшие