https://1prime.ru/20250213/nalogooblozhenie-854914947.html
Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ
Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ - 13.02.2025, ПРАЙМ
Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ
Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T22:18+0300
2025-02-13T22:18+0300
2025-02-13T22:18+0300
налоги
михаил мишустин
двойное налогообложение
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/86/842528623_0:276:2400:1626_1920x0_80_0_0_ec18cc6807434baac84a3e15f22656fd.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, следует из распоряжения правительства. "Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИД России, Минэкономразвития России, Минюстом России, ФНС России и предварительно проработанный с эмиратской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, предотвращении избежания и уклонения от налогообложения", - говорится в документе. Также Минфину России Мишустин поручил провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с эмиратской стороной, а также по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.
https://1prime.ru/20241024/shvetsiya-852401595.html
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/86/842528623_0:51:2400:1851_1920x0_80_0_0_b7b512edf072fe057e87a100840377d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, двойное налогообложение, оаэ
Налоги, Михаил Мишустин, Двойное налогообложение, ОАЭ
Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ
Мишустин одобрил проект соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, следует из распоряжения правительства.
"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИД России, Минэкономразвития России, Минюстом России, ФНС России и предварительно проработанный с эмиратской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, предотвращении избежания и уклонения от налогообложения", - говорится в документе.
Швеция хочет приостановить соглашение о двойном налогообложении с Россией
Также Минфину России Мишустин поручил провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с эмиратской стороной, а также по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.