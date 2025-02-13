https://1prime.ru/20250213/nalogooblozhenie-854914947.html

Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ

Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ - 13.02.2025, ПРАЙМ

Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T22:18+0300

2025-02-13T22:18+0300

2025-02-13T22:18+0300

налоги

михаил мишустин

двойное налогообложение

оаэ

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, следует из распоряжения правительства. "Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИД России, Минэкономразвития России, Минюстом России, ФНС России и предварительно проработанный с эмиратской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, предотвращении избежания и уклонения от налогообложения", - говорится в документе. Также Минфину России Мишустин поручил провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с эмиратской стороной, а также по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.

https://1prime.ru/20241024/shvetsiya-852401595.html

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михаил мишустин, двойное налогообложение, оаэ