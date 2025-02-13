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Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ
Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ - 13.02.2025, ПРАЙМ
Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ
Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T22:18+0300
2025-02-13T22:18+0300
налоги
михаил мишустин
двойное налогообложение
оаэ
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, следует из распоряжения правительства. "Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИД России, Минэкономразвития России, Минюстом России, ФНС России и предварительно проработанный с эмиратской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, предотвращении избежания и уклонения от налогообложения", - говорится в документе. Также Минфину России Мишустин поручил провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с эмиратской стороной, а также по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.
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михаил мишустин, двойное налогообложение, оаэ
Налоги, Михаил Мишустин, Двойное налогообложение, ОАЭ
22:18 13.02.2025
 
Премьер одобрил проект договора об избежании двойного налогообложения с ОАЭ

Мишустин одобрил проект соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

© Фото : Unsplash/Zalfa ImaniАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© Фото : Unsplash/Zalfa Imani
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, следует из распоряжения правительства.
"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИД России, Минэкономразвития России, Минюстом России, ФНС России и предварительно проработанный с эмиратской стороной проект Соглашения между правительством РФ и правительством ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, предотвращении избежания и уклонения от налогообложения", - говорится в документе.
Флаг Швеции
Швеция хочет приостановить соглашение о двойном налогообложении с Россией
24 октября 2024, 16:06
Также Минфину России Мишустин поручил провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с эмиратской стороной, а также по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.
 
НалогиМихаил МишустинДвойное налогообложениеОАЭ
 
 
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