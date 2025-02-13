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Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования
Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования - 13.02.2025, ПРАЙМ
Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования
Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T14:45+0300
2025-02-13T14:45+0300
политика
польша
нато
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ВАРШАВА, 13 фев – ПРАЙМ. Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш в Брюсселе. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. "Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза", - сказал Косиняк-Камыш.
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польша
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польша, нато
Политика, ПОЛЬША, НАТО
14:45 13.02.2025
 
Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования

Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии Navy Policing

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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ВАРШАВА, 13 фев – ПРАЙМ. Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш в Брюсселе.
Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.
"Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза", - сказал Косиняк-Камыш.
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