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Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования
Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования - 13.02.2025, ПРАЙМ
Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования
Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T14:45+0300
2025-02-13T14:45+0300
2025-02-13T14:45+0300
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ВАРШАВА, 13 фев – ПРАЙМ. Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш в Брюсселе. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. "Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза", - сказал Косиняк-Камыш.
https://1prime.ru/20250212/pomosch-854881432.html
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польша, нато
Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования
Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии Navy Policing
ВАРШАВА, 13 фев – ПРАЙМ. Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш в Брюсселе.
Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.
"Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза", - сказал Косиняк-Камыш.
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