https://1prime.ru/20250213/nato-854904591.html

Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования

Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования - 13.02.2025, ПРАЙМ

Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования

Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T14:45+0300

2025-02-13T14:45+0300

2025-02-13T14:45+0300

политика

польша

нато

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ВАРШАВА, 13 фев – ПРАЙМ. Страны НАТО договорились о создании на Балтике миссии патрулирования Navy Policing по образцу миссии Air Policing, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш в Брюсселе. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. "Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза", - сказал Косиняк-Камыш.

https://1prime.ru/20250212/pomosch-854881432.html

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