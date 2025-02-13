https://1prime.ru/20250213/nato-854912862.html

В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО

В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО - 13.02.2025, ПРАЙМ

В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО

Сухопутные силы НАТО будут дислоцированы на севере Финляндии в Рованиеми и Соданкюля, передает финское Минобороны. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T20:29+0300

2025-02-13T20:29+0300

2025-02-13T20:29+0300

политика

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сухопутные силы НАТО будут дислоцированы на севере Финляндии в Рованиеми и Соданкюля, передает финское Минобороны.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "министр обороны Антти Хяккянен решил, что основными местами дислокации передовых сухопутных сил НАТО (FLF) будут гарнизоны Рованиеми и Соданкюля".Хяккянен сообщил союзникам об этом решении на встрече глав оборонных ведомств государств-участников Североатлантического альянс в четверг. В финском Минобороны пояснили, что командно-штабные подразделения FLF будут размещены в стране на постоянной основе, а сами войска будут присутствовать в Финляндии на учениях.

https://1prime.ru/20250212/shvetsiya-854875623.html

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