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В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО
В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО
Сухопутные силы НАТО будут дислоцированы на севере Финляндии в Рованиеми и Соданкюля, передает финское Минобороны. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:29+0300
2025-02-13T20:29+0300
политика
нато
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сухопутные силы НАТО будут дислоцированы на севере Финляндии в Рованиеми и Соданкюля, передает финское Минобороны.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "министр обороны Антти Хяккянен решил, что основными местами дислокации передовых сухопутных сил НАТО (FLF) будут гарнизоны Рованиеми и Соданкюля".Хяккянен сообщил союзникам об этом решении на встрече глав оборонных ведомств государств-участников Североатлантического альянс в четверг. В финском Минобороны пояснили, что командно-штабные подразделения FLF будут размещены в стране на постоянной основе, а сами войска будут присутствовать в Финляндии на учениях.
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нато
Политика, НАТО
20:29 13.02.2025
 
В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО

МО: силы НАТО будут размещены на севере Финляндии - в Рованиеми и Соданкюля

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сухопутные силы НАТО будут дислоцированы на севере Финляндии в Рованиеми и Соданкюля, передает финское Минобороны.
Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "министр обороны Антти Хяккянен решил, что основными местами дислокации передовых сухопутных сил НАТО (FLF) будут гарнизоны Рованиеми и Соданкюля".
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Вчера, 13:45
Хяккянен сообщил союзникам об этом решении на встрече глав оборонных ведомств государств-участников Североатлантического альянс в четверг. В финском Минобороны пояснили, что командно-штабные подразделения FLF будут размещены в стране на постоянной основе, а сами войска будут присутствовать в Финляндии на учениях.
 
ПолитикаНАТО
 
 
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