https://1prime.ru/20250213/nato-854912862.html
В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО
В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО - 13.02.2025, ПРАЙМ
В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО
Сухопутные силы НАТО будут дислоцированы на севере Финляндии в Рованиеми и Соданкюля, передает финское Минобороны. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:29+0300
2025-02-13T20:29+0300
2025-02-13T20:29+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сухопутные силы НАТО будут дислоцированы на севере Финляндии в Рованиеми и Соданкюля, передает финское Минобороны.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "министр обороны Антти Хяккянен решил, что основными местами дислокации передовых сухопутных сил НАТО (FLF) будут гарнизоны Рованиеми и Соданкюля".Хяккянен сообщил союзникам об этом решении на встрече глав оборонных ведомств государств-участников Североатлантического альянс в четверг. В финском Минобороны пояснили, что командно-штабные подразделения FLF будут размещены в стране на постоянной основе, а сами войска будут присутствовать в Финляндии на учениях.
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нато
В Финляндии сообщили о размещении в стране сил НАТО
МО: силы НАТО будут размещены на севере Финляндии - в Рованиеми и Соданкюля
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сухопутные силы НАТО будут дислоцированы на севере Финляндии в Рованиеми и Соданкюля, передает финское Минобороны.
Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "министр обороны Антти Хяккянен решил, что основными местами дислокации передовых сухопутных сил НАТО (FLF) будут гарнизоны Рованиеми и Соданкюля".
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Хяккянен сообщил союзникам об этом решении на встрече глав оборонных ведомств государств-участников Североатлантического альянс в четверг. В финском Минобороны пояснили, что командно-штабные подразделения FLF будут размещены в стране на постоянной основе, а сами войска будут присутствовать в Финляндии на учениях.