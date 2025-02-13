https://1prime.ru/20250213/natsvalyuty-854899135.html
Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД
Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД - 13.02.2025, ПРАЙМ
Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД
Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие. Об этом сообщил | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T11:45+0300
2025-02-13T11:45+0300
2025-02-13T11:45+0300
экономика
запад
россия
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6d656a1f93a213bd7970d43a28e5b056.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.По словам дипломата, российская сторона намерена следовать курсу на расширение применения нацвалют, а также продолжать поиск альтернативных форм для расчетов."Это, конечно, иногда очень раздражает, напрямую бесит и вызывает жесткую ответную реакцию некоторых западных партнеров. Но нам надо жить", - резюмировал дипломат в рамках выступления на международном форуме "2025 - год новых возможностей".
https://1prime.ru/20250121/raschety-854350820.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6c9d6aeeacbf40e785caf9d62b9b8893.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, россия, мид
Экономика, ЗАПАД, РОССИЯ, МИД
Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД
Панкин: переход на расчёты в нацвалюты бесит Запад
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
По словам дипломата, российская сторона намерена следовать курсу на расширение применения нацвалют, а также продолжать поиск альтернативных форм для расчетов.
"Это, конечно, иногда очень раздражает, напрямую бесит и вызывает жесткую ответную реакцию некоторых западных партнеров. Но нам надо жить", - резюмировал дипломат в рамках выступления на международном форуме "2025 - год новых возможностей".
Ушаков назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Китаем