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Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД

Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД - 13.02.2025, ПРАЙМ

Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД

Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие. Об этом сообщил | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T11:45+0300

2025-02-13T11:45+0300

2025-02-13T11:45+0300

экономика

запад

россия

мид

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.По словам дипломата, российская сторона намерена следовать курсу на расширение применения нацвалют, а также продолжать поиск альтернативных форм для расчетов."Это, конечно, иногда очень раздражает, напрямую бесит и вызывает жесткую ответную реакцию некоторых западных партнеров. Но нам надо жить", - резюмировал дипломат в рамках выступления на международном форуме "2025 - год новых возможностей".

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запад, россия, мид