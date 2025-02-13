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Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД
Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД - 13.02.2025, ПРАЙМ
Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД
Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие. Об этом сообщил | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T11:45+0300
2025-02-13T11:45+0300
экономика
запад
россия
мид
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.По словам дипломата, российская сторона намерена следовать курсу на расширение применения нацвалют, а также продолжать поиск альтернативных форм для расчетов."Это, конечно, иногда очень раздражает, напрямую бесит и вызывает жесткую ответную реакцию некоторых западных партнеров. Но нам надо жить", - резюмировал дипломат в рамках выступления на международном форуме "2025 - год новых возможностей".
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запад, россия, мид
Экономика, ЗАПАД, РОССИЯ, МИД
11:45 13.02.2025
 
Переход на расчеты в нацвалютах раздражает Запад, заявили в МИД

Панкин: переход на расчёты в нацвалюты бесит Запад

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
По словам дипломата, российская сторона намерена следовать курсу на расширение применения нацвалют, а также продолжать поиск альтернативных форм для расчетов.
"Это, конечно, иногда очень раздражает, напрямую бесит и вызывает жесткую ответную реакцию некоторых западных партнеров. Но нам надо жить", - резюмировал дипломат в рамках выступления на международном форуме "2025 - год новых возможностей".
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