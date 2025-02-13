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Путин поручил проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти
Путин поручил проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти - 13.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Генпрокуратуре до 1 июня проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти и нефтепродуктов... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:54+0300
2025-02-13T20:54+0300
2025-02-13T21:50+0300
экономика
владимир путин
поручение
транспортировка нефти
правовые нормы
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Генпрокуратуре до 1 июня проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти и нефтепродуктов морскими и речными судами, соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: провести анализ нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, которыми регламентируются транспортировка морскими и речными судами, хранение и перевалка на этих судах нефти и нефтепродуктов, а также регулируются вопросы предупреждения и ликвидации их разливов при осуществлении такой транспортировки (хранения, перевалки). Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20250205/flot-854689053.html
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владимир путин, поручение, транспортировка нефти, правовые нормы
Экономика, Владимир Путин, поручение, транспортировка нефти, правовые нормы
Путин поручил проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти
Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре проанализировать базу по транзиту нефти судами
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Генпрокуратуре до 1 июня проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти и нефтепродуктов морскими и речными судами, соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: провести анализ нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, которыми регламентируются транспортировка морскими и речными судами, хранение и перевалка на этих судах нефти и нефтепродуктов, а также регулируются вопросы предупреждения и ликвидации их разливов при осуществлении такой транспортировки (хранения, перевалки). Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе.
Названы сроки завершения проверки танкерного флота России
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.