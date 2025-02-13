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В России впервые за шесть лет выросли ставки авторских отчислений за музыку

В России впервые за шесть лет выросли ставки авторских отчислений за музыку - 13.02.2025, ПРАЙМ

В России впервые за шесть лет выросли ставки авторских отчислений за музыку

Ставки отчислений за музыку в России выросли из-за инфляции и трансформации рынка впервые за шесть лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T13:03+0300

2025-02-13T13:03+0300

2025-02-13T13:03+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Ставки отчислений за музыку в России выросли из-за инфляции и трансформации рынка впервые за шесть лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского авторского общества (РАО). "Это первое за шесть лет изменение размера ставок. Ощутимое влияние на пересмотр размера ставок оказало и изменение уровня инфляции за последние годы. Если среднегодовой показатель 2019 года был на уровне 3%, то в 2022 году он составил уже 11,94%. А, например, в 2024 – 9,5%", - заявили в пресс-службе. Предпосылками для пересмотра положения о ставках также послужила произошедшая за эти годы естественная трансформация рынка как такового: так, например, произошло размытие границ между типами заведений общепита, но в действующих ранее ставках категории предприятий общественного питания имели критерии, наследуемые еще со времен ГОСТа, введенного в 2013 году. Такая ситуация неизбежно приводила к разночтениям и дискуссиям о порядке применения тех или иных ставок, добавили в пресс-службе. "Государство в обязательном порядке ежегодно индексирует пенсии и выплаты различным представителям социально незащищенным категориям граждан, а частный бизнес старается проводить индексацию уровня заработной платы если не каждый год, то как минимум раз в два года. РАО же пересмотрело подход к размеру ставок впервые за шесть лет, подчеркнули в авторском обществе", - пояснили в организации. В РАО также напомнили о важности не забывать о том, что многие композиторы, музыканты, артисты, не занимающие штатные должности в культурных институциях и в силу разных обстоятельств не имеющие возможности давать концерты могут рассчитывать только на авторские отчисления. "Новое положение о ставках - это справедливый подход, который учитывает и интересы правообладателей, и интересы пользователей, охватывает большинство видов бизнеса, в том числе и ряд новых форматов", - заключили в РАО.

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