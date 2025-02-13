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Путин подписал закон об индексации военных пенсий - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250213/pensii-854913979.html
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Путин подписал закон об индексации военных пенсий - 13.02.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий с начала нынешнего года на уровень фактической инфляции за прошлый год - на 9,5%,... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:17+0300
2025-02-13T21:24+0300
экономика
владимир путин
индексация пенсий
военные пенсионеры
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий с начала нынешнего года на уровень фактической инфляции за прошлый год - на 9,5%, свидетельствует соответствующий документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.Теперь размер денежного довольствия, который учитывается в исчислении выплат военным пенсионерам, увеличился до 93,59% - на уровень фактической инфляции год, составивший в 2024 году 9,5%.
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владимир путин, индексация пенсий, военные пенсионеры
Экономика, Владимир Путин, индексация пенсий, военные пенсионеры
21:17 13.02.2025 (обновлено: 21:24 13.02.2025)
 
Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий с начала нынешнего года на уровень фактической инфляции за прошлый год - на 9,5%, свидетельствует соответствующий документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.
Теперь размер денежного довольствия, который учитывается в исчислении выплат военным пенсионерам, увеличился до 93,59% - на уровень фактической инфляции год, составивший в 2024 году 9,5%.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
11 февраля, 12:38
 
ЭкономикаВладимир Путининдексация пенсийвоенные пенсионеры
 
 
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