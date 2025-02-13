https://1prime.ru/20250213/pensii-854913979.html
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Путин подписал закон об индексации военных пенсий - 13.02.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий с начала нынешнего года на уровень фактической инфляции за прошлый год - на 9,5%,... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:17+0300
2025-02-13T21:17+0300
2025-02-13T21:24+0300
экономика
владимир путин
индексация пенсий
военные пенсионеры
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий с начала нынешнего года на уровень фактической инфляции за прошлый год - на 9,5%, свидетельствует соответствующий документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.Теперь размер денежного довольствия, который учитывается в исчислении выплат военным пенсионерам, увеличился до 93,59% - на уровень фактической инфляции год, составивший в 2024 году 9,5%.
https://1prime.ru/20250211/pensii-854841340.html
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владимир путин, индексация пенсий, военные пенсионеры
Экономика, Владимир Путин, индексация пенсий, военные пенсионеры
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий с начала нынешнего года на уровень фактической инфляции за прошлый год - на 9,5%, свидетельствует соответствующий документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.
Теперь размер денежного довольствия, который учитывается в исчислении выплат военным пенсионерам, увеличился до 93,59% - на уровень фактической инфляции год, составивший в 2024 году 9,5%.
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам