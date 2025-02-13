https://1prime.ru/20250213/pensii-854913979.html

Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Путин подписал закон об индексации военных пенсий - 13.02.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий с начала нынешнего года на уровень фактической инфляции за прошлый год - на 9,5%,... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T21:17+0300

2025-02-13T21:17+0300

2025-02-13T21:24+0300

экономика

владимир путин

индексация пенсий

военные пенсионеры

https://cdnn.1prime.ru/img/83352/04/833520436_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_249ebcd556527f7b4e3fc53bed23dc86.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий с начала нынешнего года на уровень фактической инфляции за прошлый год - на 9,5%, свидетельствует соответствующий документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.Теперь размер денежного довольствия, который учитывается в исчислении выплат военным пенсионерам, увеличился до 93,59% - на уровень фактической инфляции год, составивший в 2024 году 9,5%.

https://1prime.ru/20250211/pensii-854841340.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, индексация пенсий, военные пенсионеры