https://1prime.ru/20250213/peregovory-854896744.html
Японские Nissan и Honda окончательно решили прекратить переговоры о слиянии
Японские Nissan и Honda окончательно решили прекратить переговоры о слиянии - 13.02.2025, ПРАЙМ
Японские Nissan и Honda окончательно решили прекратить переговоры о слиянии
Японские автопроизводители Honda Motors и Nissan Motors провели заседания своих советов директоров, в ходе которых было принято решение отозвать базовое... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T10:19+0300
2025-02-13T10:19+0300
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ТОКИО, 13 фев – ПРАЙМ. Японские автопроизводители Honda Motors и Nissan Motors провели заседания своих советов директоров, в ходе которых было принято решение отозвать базовое соглашение, подписанное в декабре прошлого года, и прекратить переговоры о слиянии, передает телеканал NHK. "Honda и Nissan решили прекратить переговоры о слиянии на заседании совета директоров 13 февраля. Это было вызвано тем, что Nissan не принял предложение Honda о том, чтобы стать дочерней компанией, что углубило разногласия между двумя компаниями, и слияние ведущих японских автопроизводителей не состоялось", - передает телеканал. Данных о том, будет ли продолжаться сотрудничество автоконцернов в области исследований и разработок программного обеспечения и электромобилей, телеканал не приводит. В конце декабря прошлого года главы автоконцернов Honda и Nissan объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda. Изначально решение должно было быть принято до конца января, но затем объявление деталей перенесли на середину февраля. Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Кроме этого, руководство Honda было недовольно темпами разработки Nissan плана по оптимизации компании, поэтому предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией. Это предложение вызвало сильное сопротивление внутри Nissan, руководство которого 6 февраля посетило штаб-квартиру Honda и передало решение о прекращении переговоров о слиянии и отзыве соответствующего соглашения. Ранее в январе стало известно, что Mitsubishi Motors откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan.
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бизнес, токио, nissan, honda
Бизнес, Токио, Nissan, Honda
Японские Nissan и Honda окончательно решили прекратить переговоры о слиянии
NHK: японские Nissan и Honda окончательно решили прекратить переговоры о слиянии
ТОКИО, 13 фев – ПРАЙМ. Японские автопроизводители Honda Motors и Nissan Motors провели заседания своих советов директоров, в ходе которых было принято решение отозвать базовое соглашение, подписанное в декабре прошлого года, и прекратить переговоры о слиянии, передает телеканал NHK.
"Honda и Nissan решили прекратить переговоры о слиянии на заседании совета директоров 13 февраля. Это было вызвано тем, что Nissan не принял предложение Honda о том, чтобы стать дочерней компанией, что углубило разногласия между двумя компаниями, и слияние ведущих японских автопроизводителей не состоялось", - передает телеканал.
Данных о том, будет ли продолжаться сотрудничество автоконцернов в области исследований и разработок программного обеспечения и электромобилей, телеканал не приводит.
В конце декабря прошлого года главы автоконцернов Honda и Nissan объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda.
Изначально решение должно было быть принято до конца января, но затем объявление деталей перенесли на середину февраля. Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Кроме этого, руководство Honda было недовольно темпами разработки Nissan плана по оптимизации компании, поэтому предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией.
Это предложение вызвало сильное сопротивление внутри Nissan, руководство которого 6 февраля посетило штаб-квартиру Honda и передало решение о прекращении переговоров о слиянии и отзыве соответствующего соглашения.
Ранее в январе стало известно, что Mitsubishi Motors откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan.
Nissan решил прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda