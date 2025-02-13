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МИД Италии потребовал предоставить ЕС место в переговорах по Украине
МИД Италии потребовал предоставить ЕС место в переговорах по Украине - 13.02.2025, ПРАЙМ
МИД Италии потребовал предоставить ЕС место в переговорах по Украине
Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине, выразил мнение глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T13:32+0300
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РИМ, 13 фев – ПРАЙМ. Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине, выразил мнение глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Посмотрим завтра и послезавтра в Мюнхене, где состоится встреча G7. Положительная вещь, что идут диалоги ради мира. Все, что идет в направлении мира, является позитивным: приоритетом номер один является мир как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы", - заявил он журналистам в Риме. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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МИД Италии потребовал предоставить ЕС место в переговорах по Украине
МИД Италии: Европа не должна играть вторичную роль в переговорах по Украине
РИМ, 13 фев – ПРАЙМ. Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине, выразил мнение глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Посмотрим завтра и послезавтра в Мюнхене, где состоится встреча G7. Положительная вещь, что идут диалоги ради мира. Все, что идет в направлении мира, является позитивным: приоритетом номер один является мир как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы", - заявил он журналистам в Риме.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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