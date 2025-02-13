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Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан

Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан - 13.02.2025, ПРАЙМ

Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан

Европа не может просить место за столом переговоров по Украине, а должна заслужить его умелым руководством и мудрой дипломатией. Об этом заявил премьер-министр... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T13:36+0300

2025-02-13T13:36+0300

2025-02-13T13:36+0300

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БУДАПЕШТ, 13 фев - ПРАЙМ. Европа не может просить место за столом переговоров по Украине, а должна заслужить его умелым руководством и мудрой дипломатией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Это заявление - печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить место за столом переговоров. Вы должны его заслужить! Силой, умелым руководством и мудрой дипломатией", - отметил политик в социальной сети Х.Орбан также назвал позицию Брюсселя, настаивающего на продолжении конфликта, "морально и политически неприемлемой".В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

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ес, общество , венгрия, украина