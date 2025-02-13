https://1prime.ru/20250213/peregovory-854902755.html
Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан
Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан - 13.02.2025, ПРАЙМ
Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан
Европа не может просить место за столом переговоров по Украине, а должна заслужить его умелым руководством и мудрой дипломатией. Об этом заявил премьер-министр... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T13:36+0300
2025-02-13T13:36+0300
2025-02-13T13:36+0300
политика
ес
общество
венгрия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
БУДАПЕШТ, 13 фев - ПРАЙМ. Европа не может просить место за столом переговоров по Украине, а должна заслужить его умелым руководством и мудрой дипломатией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Это заявление - печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить место за столом переговоров. Вы должны его заслужить! Силой, умелым руководством и мудрой дипломатией", - отметил политик в социальной сети Х.Орбан также назвал позицию Брюсселя, настаивающего на продолжении конфликта, "морально и политически неприемлемой".В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20250213/peregovory-854902630.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, общество , венгрия, украина
Политика, ЕС, Общество , ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан
Орбан: Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине
БУДАПЕШТ, 13 фев - ПРАЙМ. Европа не может просить место за столом переговоров по Украине, а должна заслужить его умелым руководством и мудрой дипломатией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Это заявление - печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить место за столом переговоров. Вы должны его заслужить! Силой, умелым руководством и мудрой дипломатией", - отметил политик в социальной сети Х.
Орбан также назвал позицию Брюсселя, настаивающего на продолжении конфликта, "морально и политически неприемлемой".
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
МИД Италии потребовал предоставить ЕС место в переговорах по Украине