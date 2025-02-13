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Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан
Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан - 13.02.2025, ПРАЙМ
Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан
Европа не может просить место за столом переговоров по Украине, а должна заслужить его умелым руководством и мудрой дипломатией. Об этом заявил премьер-министр... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T13:36+0300
2025-02-13T13:36+0300
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БУДАПЕШТ, 13 фев - ПРАЙМ. Европа не может просить место за столом переговоров по Украине, а должна заслужить его умелым руководством и мудрой дипломатией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Это заявление - печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить место за столом переговоров. Вы должны его заслужить! Силой, умелым руководством и мудрой дипломатией", - отметил политик в социальной сети Х.Орбан также назвал позицию Брюсселя, настаивающего на продолжении конфликта, "морально и политически неприемлемой".В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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ес, общество , венгрия, украина
Политика, ЕС, Общество , ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
13:36 13.02.2025
 
Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине, заявил Орбан

Орбан: Европа не заслужила места за столом переговоров по Украине

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 13 фев - ПРАЙМ. Европа не может просить место за столом переговоров по Украине, а должна заслужить его умелым руководством и мудрой дипломатией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Это заявление - печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить место за столом переговоров. Вы должны его заслужить! Силой, умелым руководством и мудрой дипломатией", - отметил политик в социальной сети Х.
Орбан также назвал позицию Брюсселя, настаивающего на продолжении конфликта, "морально и политически неприемлемой".
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
МИД Италии потребовал предоставить ЕС место в переговорах по Украине
13:32
 
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