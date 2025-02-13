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В ЕС настаивают на включении Киева в мирные переговоры по Украине

В ЕС настаивают на включении Киева в мирные переговоры по Украине - 13.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС настаивают на включении Киева в мирные переговоры по Украине

ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T14:40+0300

2025-02-13T14:40+0300

2025-02-13T14:40+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – ПРАЙМ. ЕС настаивает на включении Украины в процесс переговоров по урегулированию, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. "Мы продолжаем придерживаться принципа: никаких решений по Украине без Украины… Украина как наиболее затронутая сторона должна быть частью таких переговоров", - заявила она. Она добавила, что в ЕС считают, что "безопасность Украины напрямую связана с безопасностью ЕС". Пиньо добавила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить последние события с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. -0-

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