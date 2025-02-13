https://1prime.ru/20250213/peregovory-854909710.html

Песков рассказал о возможности новых контактов Путина и Трампа

Песков рассказал о возможности новых контактов Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о возможности новых контактов Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что до очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны их новые телефонные | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T17:35+0300

2025-02-13T17:35+0300

2025-02-13T17:35+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что до очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны их новые телефонные контакты. "Конечно, (разговор - прим. ред.) возможен", - ответил пресс-секретарь президента на вопрос о возможности нового разговора лидеров по телефону.Накануне президенты РФ и США провели полуторачасовой телефонный разговор. По сообщению Пескова главы государств обсудили вопросы обмена российских и американских граждан, урегулирования украинского и ближневосточного конфликтов, ядерной программы Ирана, а также двусторонние отношения России и Соединенных Штатов в экономической сфере. Также пресс-секретарь президента сообщил, что Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты, в том числе для организации очной встречи.

https://1prime.ru/20250213/lavrov-854903347.html

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп