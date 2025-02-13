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Песков рассказал о возможности новых контактов Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о возможности новых контактов Путина и Трампа
Песков рассказал о возможности новых контактов Путина и Трампа - 13.02.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о возможности новых контактов Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что до очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны их новые телефонные | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T17:35+0300
2025-02-13T17:35+0300
политика
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что до очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны их новые телефонные контакты. "Конечно, (разговор - прим. ред.) возможен", - ответил пресс-секретарь президента на вопрос о возможности нового разговора лидеров по телефону.Накануне президенты РФ и США провели полуторачасовой телефонный разговор. По сообщению Пескова главы государств обсудили вопросы обмена российских и американских граждан, урегулирования украинского и ближневосточного конфликтов, ядерной программы Ирана, а также двусторонние отношения России и Соединенных Штатов в экономической сфере. Также пресс-секретарь президента сообщил, что Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты, в том числе для организации очной встречи.
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
17:35 13.02.2025
 
Песков рассказал о возможности новых контактов Путина и Трампа

Песков: до очной встречи Путина и Трампа еще возможны их телефонные контакты

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что до очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны их новые телефонные контакты.
"Конечно, (разговор - прим. ред.) возможен", - ответил пресс-секретарь президента на вопрос о возможности нового разговора лидеров по телефону.
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
Лавров высказался о реакции в мире на разговор Путина и Трампа
13:59
Накануне президенты РФ и США провели полуторачасовой телефонный разговор. По сообщению Пескова главы государств обсудили вопросы обмена российских и американских граждан, урегулирования украинского и ближневосточного конфликтов, ядерной программы Ирана, а также двусторонние отношения России и Соединенных Штатов в экономической сфере. Также пресс-секретарь президента сообщил, что Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты, в том числе для организации очной встречи.
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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