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Песков сообщил, когда и где могут встретиться Путин и Трамп - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Песков сообщил, когда и где могут встретиться Путин и Трамп
Песков сообщил, когда и где могут встретиться Путин и Трамп - 13.02.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил, когда и где могут встретиться Путин и Трамп
Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может занять недели или месяцы, сообщил в беседе с Первым каналом пресс-секретарь... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T18:36+0300
2025-02-13T19:16+0300
политика
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
встреча
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может занять недели или месяцы, сообщил в беседе с Первым каналом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конечно, время на подготовку такой встречи потребуется, - отметил пресс-секретарь президента. - Это могут быть и недели, и месяцы, несколько месяцев - такое тоже возможно".При этом он отметил, что "Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. С этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось".Модальности будущей встречи президентов, по словам Пескова, будут проговариваться в рамках рабочих контактов между их помощниками."Как раз в ходе этих рабочих контактов уже будут проговариваться модальности той самой встречи двух президентов, о которой они говорили во время вчерашней беседы", - отметил пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что рабочие контакты между помощниками президентов развернутся в ближайшие дни и недели.При этом Песков подчеркнул, что Путин будет рад приветствовать представителей государств на праздновании Дня Победы в Москве, это относится и к президенту Трампу."Президент Путин сказал во всеуслышание, что для нас это очень важный день. Этот день особо важен в нынешних условиях, в условиях конфликтного потенциала этих вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент, - сказал пресс-секретарь президента. - ...Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве".В то же время, комментируя вопрос, будут ли рады в Москве видеть 9 мая Трампа, он отметил: "Разумеется".
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, встреча
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча
18:36 13.02.2025 (обновлено: 19:16 13.02.2025)
 
Песков сообщил, когда и где могут встретиться Путин и Трамп

Песков: Эр-Рияд - возможное место встречи Путина и Трампа

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может занять недели или месяцы, сообщил в беседе с Первым каналом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конечно, время на подготовку такой встречи потребуется, - отметил пресс-секретарь президента. - Это могут быть и недели, и месяцы, несколько месяцев - такое тоже возможно".
При этом он отметил, что "Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. С этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось".
Модальности будущей встречи президентов, по словам Пескова, будут проговариваться в рамках рабочих контактов между их помощниками.
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"Как раз в ходе этих рабочих контактов уже будут проговариваться модальности той самой встречи двух президентов, о которой они говорили во время вчерашней беседы", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он добавил, что рабочие контакты между помощниками президентов развернутся в ближайшие дни и недели.
При этом Песков подчеркнул, что Путин будет рад приветствовать представителей государств на праздновании Дня Победы в Москве, это относится и к президенту Трампу.
"Президент Путин сказал во всеуслышание, что для нас это очень важный день. Этот день особо важен в нынешних условиях, в условиях конфликтного потенциала этих вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент, - сказал пресс-секретарь президента. - ...Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве".
В то же время, комментируя вопрос, будут ли рады в Москве видеть 9 мая Трампа, он отметил: "Разумеется".
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трампвстреча
 
 
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