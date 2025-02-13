https://1prime.ru/20250213/peregovory-854910996.html

Песков сообщил, когда и где могут встретиться Путин и Трамп

Песков сообщил, когда и где могут встретиться Путин и Трамп - 13.02.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил, когда и где могут встретиться Путин и Трамп

Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может занять недели или месяцы, сообщил в беседе с Первым каналом пресс-секретарь... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T18:36+0300

2025-02-13T18:36+0300

2025-02-13T19:16+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

встреча

https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может занять недели или месяцы, сообщил в беседе с Первым каналом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Конечно, время на подготовку такой встречи потребуется, - отметил пресс-секретарь президента. - Это могут быть и недели, и месяцы, несколько месяцев - такое тоже возможно".При этом он отметил, что "Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. С этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось".Модальности будущей встречи президентов, по словам Пескова, будут проговариваться в рамках рабочих контактов между их помощниками."Как раз в ходе этих рабочих контактов уже будут проговариваться модальности той самой встречи двух президентов, о которой они говорили во время вчерашней беседы", - отметил пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что рабочие контакты между помощниками президентов развернутся в ближайшие дни и недели.При этом Песков подчеркнул, что Путин будет рад приветствовать представителей государств на праздновании Дня Победы в Москве, это относится и к президенту Трампу."Президент Путин сказал во всеуслышание, что для нас это очень важный день. Этот день особо важен в нынешних условиях, в условиях конфликтного потенциала этих вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент, - сказал пресс-секретарь президента. - ...Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве".В то же время, комментируя вопрос, будут ли рады в Москве видеть 9 мая Трампа, он отметил: "Разумеется".

https://1prime.ru/20250213/peskov-854901281.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, встреча