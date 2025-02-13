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Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины на Мюнхенской конференции
Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины на Мюнхенской конференции - 13.02.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины на Мюнхенской конференции
Высокопоставленные представители Российской федерации, Украины и США проведут встречу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил на брифинге в Белом доме | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T23:54+0300
2025-02-13T23:54+0300
2025-02-13T23:58+0300
политика
дональд трамп
сша
россия
украина
мюнхенская конференция
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ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Высокопоставленные представители Российской федерации, Украины и США проведут встречу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил на брифинге в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Будет встреча в Мюнхене завтра (в пятницу 14 января - прим. ред.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США", - сказал американский лидер.
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дональд трамп, сша, россия, украина, мюнхенская конференция
Политика, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Мюнхенская конференция
Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины на Мюнхенской конференции
Трамп анонсировал встречу РФ и США и Украины на Мюнхенской конференции
ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Высокопоставленные представители Российской федерации, Украины и США проведут встречу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил на брифинге в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Будет встреча в Мюнхене завтра (в пятницу 14 января - прим. ред.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США", - сказал американский лидер.