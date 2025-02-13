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Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины на Мюнхенской конференции

Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины на Мюнхенской конференции - 13.02.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины на Мюнхенской конференции

Высокопоставленные представители Российской федерации, Украины и США проведут встречу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил на брифинге в Белом доме | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T23:54+0300

2025-02-13T23:54+0300

2025-02-13T23:58+0300

политика

дональд трамп

сша

россия

украина

мюнхенская конференция

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ВАШИНГТОН, 13 фев - ПРАЙМ. Высокопоставленные представители Российской федерации, Украины и США проведут встречу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил на брифинге в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. "Будет встреча в Мюнхене завтра (в пятницу 14 января - прим. ред.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США", - сказал американский лидер.

сша

украина

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дональд трамп, сша, россия, украина, мюнхенская конференция