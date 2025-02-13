Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250213/peskov-854901281.html
Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США
Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США - 13.02.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США
Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:45+0300
2025-02-13T12:55+0300
политика
россия
сша
кремль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6093da2e0ad3baf81f68ec7ecc0509fd.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - отметил он.По словам Пескова, Путин и Трамп договорились о подготовке контактов, включая определение места проведения встречи.Он также отметил, что в настоящий момент отсутствует понимание формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить рано.Официальный представитель Кремля также добавил, что на данный момент содержательных переговоров на рабочем уровне для урегулирования конфликта на Украине не было. Тема санкций также не была затронута во время переговоров лидеров.
https://1prime.ru/20250213/vstrecha-854901030.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_1efb536025e81fe491a899d843de021d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, кремль
Политика, РОССИЯ, США, Кремль
12:45 13.02.2025 (обновлено: 12:55 13.02.2025)
 
Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США

Песков: подготовка по формированию переговорной группы для диалога с США начата

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - отметил он.
По словам Пескова, Путин и Трамп договорились о подготовке контактов, включая определение места проведения встречи.
Он также отметил, что в настоящий момент отсутствует понимание формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить рано.
Официальный представитель Кремля также добавил, что на данный момент содержательных переговоров на рабочем уровне для урегулирования конфликта на Украине не было. Тема санкций также не была затронута во время переговоров лидеров.
#Путин и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа
12:35
 
ПолитикаРОССИЯСШАКремль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала