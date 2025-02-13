https://1prime.ru/20250213/peskov-854901281.html

Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США

Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США - 13.02.2025, ПРАЙМ

Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США

Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T12:45+0300

2025-02-13T12:45+0300

2025-02-13T12:55+0300

политика

россия

сша

кремль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6093da2e0ad3baf81f68ec7ecc0509fd.jpg

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - отметил он.По словам Пескова, Путин и Трамп договорились о подготовке контактов, включая определение места проведения встречи.Он также отметил, что в настоящий момент отсутствует понимание формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить рано.Официальный представитель Кремля также добавил, что на данный момент содержательных переговоров на рабочем уровне для урегулирования конфликта на Украине не было. Тема санкций также не была затронута во время переговоров лидеров.

https://1prime.ru/20250213/vstrecha-854901030.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, кремль