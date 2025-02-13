https://1prime.ru/20250213/peskov-854901281.html
Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США
Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США - 13.02.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США
Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T12:45+0300
2025-02-13T12:45+0300
2025-02-13T12:55+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - отметил он.По словам Пескова, Путин и Трамп договорились о подготовке контактов, включая определение места проведения встречи.Он также отметил, что в настоящий момент отсутствует понимание формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить рано.Официальный представитель Кремля также добавил, что на данный момент содержательных переговоров на рабочем уровне для урегулирования конфликта на Украине не было. Тема санкций также не была затронута во время переговоров лидеров.
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Политика, РОССИЯ, США, Кремль
Песков заявил о начале подготовки переговорной группы для диалога с США
Песков: подготовка по формированию переговорной группы для диалога с США начата
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - отметил он.
По словам Пескова, Путин и Трамп договорились о подготовке контактов, включая определение места проведения встречи.
Он также отметил, что в настоящий момент отсутствует понимание формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить рано.
Официальный представитель Кремля также добавил, что на данный момент содержательных переговоров на рабочем уровне для урегулирования конфликта на Украине не было. Тема санкций также не была затронута во время переговоров лидеров.
В Кремле рассказали о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа