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В МО Бельгии назвали условия США по Украине "частичной победой Путина"

В МО Бельгии назвали условия США по Украине "частичной победой Путина" - 13.02.2025, ПРАЙМ

В МО Бельгии назвали условия США по Украине "частичной победой Путина"

Предложения министра обороны США Пита Хегсета относительно достижения мира в Украине являются "частичной победой Путина", заявил новый глава минобороны Бельгии... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T11:40+0300

2025-02-13T11:40+0300

2025-02-13T11:40+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - ПРАЙМ. Предложения министра обороны США Пита Хегсета относительно достижения мира в Украине являются "частичной победой Путина", заявил новый глава минобороны Бельгии Тео Франкен. Его слова приводит издание Soir."Это частичная победа (президента РФ Владимира - ред.) Путина… Этот день не является удачным ни для НАТО, ни для Запада", - отметил глава оборонного ведомства.Ранее Хегсет заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным результатом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, и не планируют отправлять свои войска на Украину.Он также подчеркнул, что иностранные войска не могут быть направлены на Украину под эгидой НАТО и использовать статью 5 Устава альянса, которая предусматривает коллективную оборону.

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