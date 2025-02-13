https://1prime.ru/20250213/polyanski-854895737.html
Европа потеряла центральную роль в решению по Украине, заявил Полянский
Европа потеряла центральную роль в решению по Украине, заявил Полянский - 13.02.2025, ПРАЙМ
Европа потеряла центральную роль в решению по Украине, заявил Полянский
Европа потеряла свою центральную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель полпреда миссии России при ООН Дмитрий... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T09:44+0300
2025-02-13T09:44+0300
2025-02-13T09:46+0300
политика
россия
украина
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_e57130750254abba56eac993cc9e09c3.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Европа потеряла свою центральную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель полпреда миссии России при ООН Дмитрий Полянский."Европа потеряла центральную роль, нанеся урон своей экономике, отвергая дешевые российские энергоресурсы и ограничивая свое политическое влияние зеркальным отражением того, что делают США. Теперь ваша роль - стоять в углу и смотреть", - написал Полянский в соцсети X.Он отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, в котором она сказал, что "Европа должна занять центральное место" в переговорах.
https://1prime.ru/20250213/mid-854894805.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11dcf457ac29fa626e85194780b244ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мид
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МИД
Европа потеряла центральную роль в решению по Украине, заявил Полянский
Полянский: Европа потеряла центральную роль в решении украинского конфликта
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Европа потеряла свою центральную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель полпреда миссии России при ООН Дмитрий Полянский.
"Европа потеряла центральную роль, нанеся урон своей экономике, отвергая дешевые российские энергоресурсы и ограничивая свое политическое влияние зеркальным отражением того, что делают США. Теперь ваша роль - стоять в углу и смотреть", - написал Полянский в соцсети X.
Он отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, в котором она сказал, что "Европа должна занять центральное место" в переговорах.
Россия открыта к продолжению диалога с Ватиканом по Украине, заявили в МИД