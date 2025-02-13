https://1prime.ru/20250213/polyanski-854895737.html

Европа потеряла центральную роль в решению по Украине, заявил Полянский

Европа потеряла центральную роль в решению по Украине, заявил Полянский - 13.02.2025, ПРАЙМ

Европа потеряла центральную роль в решению по Украине, заявил Полянский

Европа потеряла свою центральную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель полпреда миссии России при ООН Дмитрий... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T09:44+0300

2025-02-13T09:44+0300

2025-02-13T09:46+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Европа потеряла свою центральную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель полпреда миссии России при ООН Дмитрий Полянский."Европа потеряла центральную роль, нанеся урон своей экономике, отвергая дешевые российские энергоресурсы и ограничивая свое политическое влияние зеркальным отражением того, что делают США. Теперь ваша роль - стоять в углу и смотреть", - написал Полянский в соцсети X.Он отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, в котором она сказал, что "Европа должна занять центральное место" в переговорах.

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