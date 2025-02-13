https://1prime.ru/20250213/poroshenko-854905098.html
СМИ выяснили причину введения санкций против Порошенко*
СМИ выяснили причину введения санкций против Порошенко* - 13.02.2025, ПРАЙМ
СМИ выяснили причину введения санкций против Порошенко*
Украина ввела бессрочные персональные санкции против бывшего президента Петра Порошенко*, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, а также бизнесмена... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T15:01+0300
2025-02-13T15:01+0300
2025-02-13T15:01+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Украина ввела бессрочные персональные санкции против бывшего президента Петра Порошенко*, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, а также бизнесмена Геннадия Боголюбова и политика Виктора Медведчука из-за "осуществления деятельность в интересах России", сообщает "Украинская правда"."Санкции введены из-за того, что бизнесмены осуществляли деятельность в интересах России", - отмечается в публикации.Также сообщается, что введенные против Порошенко* ограничения введены по уголовному делу о государственной измене. В деле его обвиняют в сговоре с Медведчуком и российскими руководителями по поводу закупки угля на территориях ДНР и ЛНР.Также, ему предъявляются обвинения в создании "Партии регионов" и работе в правительстве Виктора Януковича, а также сотрудничестве с Россией через активы в Липецке и Крыму.Санкции против Медведчука были введены из-за его деятельности, связанной с сбором информации о Вооруженных силах Украины, блокированием технологий сотовой связи и антиукраинской пропагандой. Отмечается, что по всем эпизодам открыто уголовное производство.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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украина
СМИ выяснили причину введения санкций против Порошенко*
Санкции против Порошенко ввели из-за якобы пророссийской деятельности
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Украина ввела бессрочные персональные санкции против бывшего президента Петра Порошенко*, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, а также бизнесмена Геннадия Боголюбова и политика Виктора Медведчука из-за "осуществления деятельность в интересах России", сообщает "Украинская правда".
"Санкции введены из-за того, что бизнесмены осуществляли деятельность в интересах России", - отмечается в публикации.
Также сообщается, что введенные против Порошенко* ограничения введены по уголовному делу о государственной измене. В деле его обвиняют в сговоре с Медведчуком и российскими руководителями по поводу закупки угля на территориях ДНР и ЛНР.
Также, ему предъявляются обвинения в создании "Партии регионов" и работе в правительстве Виктора Януковича, а также сотрудничестве с Россией через активы в Липецке и Крыму.
Санкции против Медведчука были введены из-за его деятельности, связанной с сбором информации о Вооруженных силах Украины, блокированием технологий сотовой связи и антиукраинской пропагандой. Отмечается, что по всем эпизодам открыто уголовное производство.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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