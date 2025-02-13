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У США будет "надлежащая основа" для пошлин против Евросоюза, заявил Сийярто

У США будет "надлежащая основа" для пошлин против Евросоюза, заявил Сийярто - 13.02.2025, ПРАЙМ

У США будет "надлежащая основа" для пошлин против Евросоюза, заявил Сийярто

Если США захотят ввести пошлины против ЕС, у них будут для этого все основания, созданные действиями администрацией экс-президента США Джо Байдена, заявил в... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T20:09+0300

2025-02-13T20:09+0300

2025-02-13T20:09+0300

экономика

петер сийярто

сша

пошлины

евросоюз

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ООН, 13 фев – ПРАЙМ. Если США захотят ввести пошлины против ЕС, у них будут для этого все основания, созданные действиями администрацией экс-президента США Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Если американский президент хочет ввести пошлины для европейской экономики, у него есть надлежащая основа, и эта основа была создана администрацией Байдена", – сказал Сийярто. Министр при этом обратил внимание, что европейские политики и журналисты забыли, что "самые враждебные" американские решения против европейской экономики были приняты именно администрацией Байдена. Например, закон о снижении инфляции, "который не имел ничего общего ни с инфляцией, ни ее сокращением, представлял собой четкий набор мер, бесстыдно дискриминирующий европейские компании в пользу американских". Тогда, напомнил глава венгерского внешнеполитического ведомства, он предложил принять зеркальные меры или оказать поддержку европейским компаниям. "В тот раз Европейская комиссия была не готова ни к чему из-за политкорректности, администрацию Байдена нельзя трогать или критиковать. И каков же результат?" - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria в 10.00 мск 14 февраля.

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петер сийярто, сша, пошлины, евросоюз