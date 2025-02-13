https://1prime.ru/20250213/poshliny-854912397.html
У США будет "надлежащая основа" для пошлин против Евросоюза, заявил Сийярто
У США будет "надлежащая основа" для пошлин против Евросоюза, заявил Сийярто - 13.02.2025, ПРАЙМ
У США будет "надлежащая основа" для пошлин против Евросоюза, заявил Сийярто
Если США захотят ввести пошлины против ЕС, у них будут для этого все основания, созданные действиями администрацией экс-президента США Джо Байдена, заявил в... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:09+0300
2025-02-13T20:09+0300
2025-02-13T20:09+0300
экономика
петер сийярто
сша
пошлины
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/39/842253953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7ff233fe70c099096f82d17482f2a0.jpg
ООН, 13 фев – ПРАЙМ. Если США захотят ввести пошлины против ЕС, у них будут для этого все основания, созданные действиями администрацией экс-президента США Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Если американский президент хочет ввести пошлины для европейской экономики, у него есть надлежащая основа, и эта основа была создана администрацией Байдена", – сказал Сийярто. Министр при этом обратил внимание, что европейские политики и журналисты забыли, что "самые враждебные" американские решения против европейской экономики были приняты именно администрацией Байдена. Например, закон о снижении инфляции, "который не имел ничего общего ни с инфляцией, ни ее сокращением, представлял собой четкий набор мер, бесстыдно дискриминирующий европейские компании в пользу американских". Тогда, напомнил глава венгерского внешнеполитического ведомства, он предложил принять зеркальные меры или оказать поддержку европейским компаниям. "В тот раз Европейская комиссия была не готова ни к чему из-за политкорректности, администрацию Байдена нельзя трогать или критиковать. И каков же результат?" - сказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria в 10.00 мск 14 февраля.
https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854468184.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/39/842253953_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d50b9aaccdf997eb2584908bfd65a998.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер сийярто, сша, пошлины, евросоюз
Экономика, Петер Сийярто, США, пошлины, Евросоюз
У США будет "надлежащая основа" для пошлин против Евросоюза, заявил Сийярто
Сийярто: у США будет надлежащая основа для пошлин против ЕС, созданная Байденом
ООН, 13 фев – ПРАЙМ. Если США захотят ввести пошлины против ЕС, у них будут для этого все основания, созданные действиями администрацией экс-президента США Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
"Если американский президент хочет ввести пошлины для европейской экономики, у него есть надлежащая основа, и эта основа была создана администрацией Байдена", – сказал Сийярто.
Министр при этом обратил внимание, что европейские политики и журналисты забыли, что "самые враждебные" американские решения против европейской экономики были приняты именно администрацией Байдена. Например, закон о снижении инфляции, "который не имел ничего общего ни с инфляцией, ни ее сокращением, представлял собой четкий набор мер, бесстыдно дискриминирующий европейские компании в пользу американских".
Сийярто ответил на вопрос о продлении санкций против России
Тогда, напомнил глава венгерского внешнеполитического ведомства, он предложил принять зеркальные меры или оказать поддержку европейским компаниям.
"В тот раз Европейская комиссия была не готова ни к чему из-за политкорректности, администрацию Байдена нельзя трогать или критиковать. И каков же результат?" - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria в 10.00 мск 14 февраля.