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"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто
"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто - 13.02.2025, ПРАЙМ
"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости выразил надежду, что "хорошая сделка" с США может "спасти"... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:41+0300
2025-02-13T20:41+0300
2025-02-13T20:42+0300
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ООН, 13 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости выразил надежду, что "хорошая сделка" с США может "спасти" Венгрию от пошлин Вашингтона. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Я надеюсь, что будущее мировой экономики - за глобальным сотрудничеством. Президент Трамп - великий "мастер сделок", поэтому мы надеемся, что в конце концов будут заключены выгодные сделки либо с нами, либо с кем-то еще. Это все еще на рассмотрении, но, я надеюсь, что выгодная сделка сможет нас спасти", – сказал Сийярто. Полный текст интервью читайте на сайте ria в 10.00 мск 14 февраля.
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петер сийярто, пошлины, сша, сделка
Экономика, Петер Сийярто, пошлины, США, сделка
"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто
Сийярто: "выгодная сделка" с США может спасти Венгрию от пошлин
ООН, 13 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости выразил надежду, что "хорошая сделка" с США может "спасти" Венгрию от пошлин Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
США и ЕС могут достичь компромисса по пошлинам, считают в Нидерландах
"Я надеюсь, что будущее мировой экономики - за глобальным сотрудничеством. Президент Трамп - великий "мастер сделок", поэтому мы надеемся, что в конце концов будут заключены выгодные сделки либо с нами, либо с кем-то еще. Это все еще на рассмотрении, но, я надеюсь, что выгодная сделка сможет нас спасти", – сказал Сийярто.
Полный текст интервью читайте на сайте ria в 10.00 мск 14 февраля.