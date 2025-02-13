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"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто - 13.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто
"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто - 13.02.2025, ПРАЙМ
"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости выразил надежду, что "хорошая сделка" с США может "спасти"... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T20:41+0300
2025-02-13T20:42+0300
экономика
петер сийярто
пошлины
сша
сделка
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ООН, 13 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости выразил надежду, что "хорошая сделка" с США может "спасти" Венгрию от пошлин Вашингтона. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Я надеюсь, что будущее мировой экономики - за глобальным сотрудничеством. Президент Трамп - великий "мастер сделок", поэтому мы надеемся, что в конце концов будут заключены выгодные сделки либо с нами, либо с кем-то еще. Это все еще на рассмотрении, но, я надеюсь, что выгодная сделка сможет нас спасти", – сказал Сийярто. Полный текст интервью читайте на сайте ria в 10.00 мск 14 февраля.
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петер сийярто, пошлины, сша, сделка
Экономика, Петер Сийярто, пошлины, США, сделка
20:41 13.02.2025 (обновлено: 20:42 13.02.2025)
 
"Выгодная сделка" с США может уберечь Венгрию от пошлин, считает Сийярто

Сийярто: "выгодная сделка" с США может спасти Венгрию от пошлин

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
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ООН, 13 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости выразил надежду, что "хорошая сделка" с США может "спасти" Венгрию от пошлин Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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"Я надеюсь, что будущее мировой экономики - за глобальным сотрудничеством. Президент Трамп - великий "мастер сделок", поэтому мы надеемся, что в конце концов будут заключены выгодные сделки либо с нами, либо с кем-то еще. Это все еще на рассмотрении, но, я надеюсь, что выгодная сделка сможет нас спасти", – сказал Сийярто.
Полный текст интервью читайте на сайте ria в 10.00 мск 14 февраля.
 
ЭкономикаПетер СийяртопошлиныСШАсделка
 
 
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