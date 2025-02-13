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Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам
Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам - 13.02.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T21:03+0300
2025-02-13T21:03+0300
экономика
владимир путин
закон
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам (займам) и освобождает заемщиков от обязательств по ним в случае невыполнения кредитором антифрод-процедур. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с отсрочкой минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей. А на новую токенизированную (цифровую) карту суммы сверх 50 тысяч рублей будут зачисляться через 48 часов с момента ее выпуска. Из-под "периода охлаждения" выведены кредиты, при получении которых затруднительно совершить мошеннические действия: автокредиты, ипотека, кредиты с созаемщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов, кредиты на покупку товаров и услуг у юрлиц и ИП, оформленные не через интернет. Банк России будет оценивать мероприятия кредиторов по противодействию мошенничеству (антифрод-мероприятия) на основании собственных критериев и в зависимости от результатов этой оценки сможет менять "период охлаждения". А если потребительский кредит (заем) выдан с нарушением антифрод-процедур и впоследствии было возбуждено уголовное дело о хищении средств, заемщик освобождается от исполнения обязательств по нему. Кредитор будет не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам по такому кредиту. В то же время банки получают право отказывать в выдаче платежных карт людям, информация о которых есть в базе данных ЦБ о мошеннических переводах, а также приостанавливать все операции по уже выданным картам или ограничивать суммы операций 100 тысячами рублей в месяц. Расширен и перечень информации по токенизированным картам, которую обрабатывают операторы по переводу денежных средств и Национальная система платежных карт. В перечень включена информация о номере карты и количестве дней с ее цифрового преобразования - это поможет лучше идентифицировать пользователей таких карт и корректно определять "период охлаждения" по ним. Закон также содержит нормы, позволяющие ускорить и упростить обмен информацией между кредиторами (банками и МФО) и бюро кредитных историй (БКИ). В частности, при обращении в банк или МФО все заемщики будут обязаны представлять свой ИНН. МФО должны будут разработать внутренний регламент по противодействию выдаче потребительского займа без согласия заемщика. Кроме того, МФО смогут выдавать деньги заемщику лишь при условии совпадения сведений о заемщике и получателе этих средств (за исключением случаев их перечисления юрлицам и ИП в оплату товаров, работ или услуг). В целях более эффективной борьбы с онлайн-мошенниками МФО также получат доступ к базе данных ЦБ о мошеннических переводах. Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением отдельных норм. Так, с 1 сентября 2025 года начнут действовать нормы, касающиеся токенизированных карт и "периода охлаждения". Обязанность бюро кредитных историй предоставлять по запросам пользователей сведения для предупреждения возможного мошенничества вступает в силу с 1 июля 2026 года. Еще ряд норм будут применяться с 1 марта или 31 декабря 2026 года.
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владимир путин, закон
Экономика, Владимир Путин, закон
21:03 13.02.2025
 
Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребкредитам

Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
© POOL
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам (займам) и освобождает заемщиков от обязательств по ним в случае невыполнения кредитором антифрод-процедур. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с отсрочкой минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей. А на новую токенизированную (цифровую) карту суммы сверх 50 тысяч рублей будут зачисляться через 48 часов с момента ее выпуска.
Из-под "периода охлаждения" выведены кредиты, при получении которых затруднительно совершить мошеннические действия: автокредиты, ипотека, кредиты с созаемщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов, кредиты на покупку товаров и услуг у юрлиц и ИП, оформленные не через интернет.
Банк России будет оценивать мероприятия кредиторов по противодействию мошенничеству (антифрод-мероприятия) на основании собственных критериев и в зависимости от результатов этой оценки сможет менять "период охлаждения".
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А если потребительский кредит (заем) выдан с нарушением антифрод-процедур и впоследствии было возбуждено уголовное дело о хищении средств, заемщик освобождается от исполнения обязательств по нему. Кредитор будет не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам по такому кредиту.
В то же время банки получают право отказывать в выдаче платежных карт людям, информация о которых есть в базе данных ЦБ о мошеннических переводах, а также приостанавливать все операции по уже выданным картам или ограничивать суммы операций 100 тысячами рублей в месяц.
Расширен и перечень информации по токенизированным картам, которую обрабатывают операторы по переводу денежных средств и Национальная система платежных карт. В перечень включена информация о номере карты и количестве дней с ее цифрового преобразования - это поможет лучше идентифицировать пользователей таких карт и корректно определять "период охлаждения" по ним.
Закон также содержит нормы, позволяющие ускорить и упростить обмен информацией между кредиторами (банками и МФО) и бюро кредитных историй (БКИ). В частности, при обращении в банк или МФО все заемщики будут обязаны представлять свой ИНН.
МФО должны будут разработать внутренний регламент по противодействию выдаче потребительского займа без согласия заемщика. Кроме того, МФО смогут выдавать деньги заемщику лишь при условии совпадения сведений о заемщике и получателе этих средств (за исключением случаев их перечисления юрлицам и ИП в оплату товаров, работ или услуг). В целях более эффективной борьбы с онлайн-мошенниками МФО также получат доступ к базе данных ЦБ о мошеннических переводах.
Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением отдельных норм. Так, с 1 сентября 2025 года начнут действовать нормы, касающиеся токенизированных карт и "периода охлаждения". Обязанность бюро кредитных историй предоставлять по запросам пользователей сведения для предупреждения возможного мошенничества вступает в силу с 1 июля 2026 года. Еще ряд норм будут применяться с 1 марта или 31 декабря 2026 года.
 
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