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Правительство обсудит создание госсистем противодействия преступлениям - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Правительство обсудит создание госсистем противодействия преступлениям
Правительство обсудит создание госсистем противодействия преступлениям - 13.02.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит создание госсистем противодействия преступлениям
Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о создании государственных информационных систем противодействия преступлениям, которые... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T00:20+0300
2025-02-13T00:20+0300
технологии
россия
общество
москва
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о создании государственных информационных систем противодействия преступлениям, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект направлен на предупреждение, пресечение и усиление ответственности в отношении противоправных деяний, совершаемых с использованием информационных технологий.
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, россия, общество , москва
Технологии, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
00:20 13.02.2025
 
Правительство обсудит создание госсистем противодействия преступлениям

Правительство обсудит создание госсистем противодействия преступлениям с помощью ИТ

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о создании государственных информационных систем противодействия преступлениям, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект направлен на предупреждение, пресечение и усиление ответственности в отношении противоправных деяний, совершаемых с использованием информационных технологий.
 
ТехнологииРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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