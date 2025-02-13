https://1prime.ru/20250213/pravitelstvo-854890168.html

Правительство обсудит создание госсистем противодействия преступлениям

Правительство обсудит создание госсистем противодействия преступлениям - 13.02.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит создание госсистем противодействия преступлениям

Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о создании государственных информационных систем противодействия преступлениям, которые... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T00:20+0300

2025-02-13T00:20+0300

2025-02-13T00:20+0300

технологии

россия

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854890168.jpg?1739395209

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о создании государственных информационных систем противодействия преступлениям, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект направлен на предупреждение, пресечение и усиление ответственности в отношении противоправных деяний, совершаемых с использованием информационных технологий.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество , москва