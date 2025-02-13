https://1prime.ru/20250213/pravitelstvo-854890231.html

Правительство обсудит вопрос о соцзащите судей военных судов

Правительство обсудит вопрос о соцзащите судей военных судов - 13.02.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит вопрос о соцзащите судей военных судов

Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект об установлении единого уровня социальной защищенности судей военных судов, дислоцирующихся за... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T00:20+0300

2025-02-13T00:20+0300

2025-02-13T00:20+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект об установлении единого уровня социальной защищенности судей военных судов, дислоцирующихся за пределами территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 19 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О социальных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях Российской Федерации, дислоцированных на территориях Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Киргизской Республики, а также лицам, работающим в этих формированиях. Законопроект направлен на установление единого уровня социальной защищенности судей военных судов, дислоцирующихся за пределами территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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