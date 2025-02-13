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Правительство обсудит помощь сельхозпроизводителям Курской области

Правительство обсудит помощь сельхозпроизводителям Курской области - 13.02.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит помощь сельхозпроизводителям Курской области

Правительство России на заседании в четверг обсудит оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии сельскохозяйственным производителям Курской области из... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T00:20+0300

2025-02-13T00:20+0300

2025-02-13T00:20+0300

сельское хозяйство

экономика

россия

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минсельхоз

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии сельскохозяйственным производителям Курской области из федерального бюджета, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О выделении Минсельхозу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области. Проект распоряжения направлен на улучшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Курской области", - говорится в сообщении.

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