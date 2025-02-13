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Правительство обсудит помощь сельхозпроизводителям Курской области - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Правительство обсудит помощь сельхозпроизводителям Курской области
Правительство обсудит помощь сельхозпроизводителям Курской области - 13.02.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит помощь сельхозпроизводителям Курской области
Правительство России на заседании в четверг обсудит оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии сельскохозяйственным производителям Курской области из... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T00:20+0300
2025-02-13T00:20+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
москва
минсельхоз
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии сельскохозяйственным производителям Курской области из федерального бюджета, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О выделении Минсельхозу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области. Проект распоряжения направлен на улучшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Курской области", - говорится в сообщении.
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сельское хозяйство, россия, москва, минсельхоз
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Минсельхоз
00:20 13.02.2025
 
Правительство обсудит помощь сельхозпроизводителям Курской области

Правительство обсудит выделение субсидии сельхозпроизводителям Курской области

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии сельскохозяйственным производителям Курской области из федерального бюджета, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О выделении Минсельхозу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области. Проект распоряжения направлен на улучшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Курской области", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯМОСКВАМинсельхоз
 
 
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