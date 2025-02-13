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Nissan отчитался о падении чистой прибыли в 64 раза

Nissan отчитался о падении чистой прибыли в 64 раза - 13.02.2025, ПРАЙМ

Nissan отчитался о падении чистой прибыли в 64 раза

Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, за девять месяцев 2024-2025 финансового года (завершились | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T20:16+0300

2025-02-13T20:16+0300

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экономика

nissan

чистая прибыль

падение

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, за девять месяцев 2024-2025 финансового года (завершились 31 декабря 2024 года) упала почти в 64 раза в годовом выражении и составила 5,148 миллиарда иен (около 33,6 миллиона долларов), следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,42 иены (0,0093 доллара) после 83,45 иены годом ранее. Операционная прибыль снизилась в 7 раз - до 64,01 миллиарда иен (417,2 миллиона долларов). Выручка незначительно сократилась в годовом выражении - на 0,3%, до 9,143 триллиона иен (59 миллиардов долларов). По итогам третьего квартала финансового года чистый убыток Nissan составил 14,1 миллиарда иен (92 миллионов долларов) после прибыли в 29,1 миллиарда иен (189 миллионов долларов). Операционная прибыль снизилась в годовом выражении в 4,5 раза - до 31,1 миллиарда иен (203 миллионов долларов). Выручка поднялась на 1,5% - до 3,159 триллиона иен (20,6 миллиарда долларов). В целом по итогам текущего финансового года Nissan ожидает чистый убыток в 80 миллиарда иен (522,2 миллиона долларов). Выручка планируется в размере 12,5 триллиона иен (81,6 миллиарда долларов). Продажи автомобилей за девять месяцев выросли на 1,8% в годовом исчислении - до 2,397 миллиона штук, в третьем квартале - уменьшились на 2,2%, до 801 тысяч. Компания также сохранила прогноз по годовым розничным продажам на уровне 3,4 миллиона единиц. Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, компания основана в 1933 году. Штат компании составляет 133,58 тысячи сотрудников.

https://1prime.ru/20250205/peregovory-854680844.html

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nissan, чистая прибыль, падение