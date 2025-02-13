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Названы продукты, которые подешевели сильнее всего

Названы продукты, которые подешевели сильнее всего - 13.02.2025, ПРАЙМ

Названы продукты, которые подешевели сильнее всего

Рис, пшено, свинина, яйца и морковь подешевели в январе сильнее других социально значимых продовольственных товаров в крупных торговых сетях, сообщила... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T10:51+0300

2025-02-13T10:51+0300

2025-02-13T10:51+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рис, пшено, свинина, яйца и морковь подешевели в январе сильнее других социально значимых продовольственных товаров в крупных торговых сетях, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). "Минимальные цены на рис и пшено в крупных торговых сетях в январе по сравнению с декабрем снизились на 4,5%, на свинину - на 3,1%. Также подешевели куриные яйца (-3%), морковь (-2,9%), соль (-2%) и сахар-песок (-0,9%)", - говорится в сообщении. Там отметили, что также подешевело сливочное масло (на 0,2%) и свекла (на 0,1%). Кроме того, в АКОРТ уточнили, что средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в январе составила 4,7%, снизившись на 0,1 процентного пункта к предыдущему месяцу. А с нулевой и отрицательной наценкой в сетевых магазинах в январе продавались самые доступные позиции в категориях: подсолнечное масло, говядина, морковь, тушка цыпленка-бройлера и куриные яйца. В ассоциации также уточнили, что "индекс борща" в январе замедлил темпы роста. Так, стандартный овощной борщевой набор подорожал на 1%, до 46,5 рублей за литр по сравнению с ростом на 10,8% в декабре 2024 года. Стоимость набора для литра борща с говядиной выросла в январе к предыдущему месяцу на 3,5%, до 92,6 рубля, набора с курицей - на 2%, до 68,8 рубля, а борщ со свининой подешевел в январе на 1% - до 78,7 рублей за условный литр. В крупных торговых сетях минимальная стоимость борщевого набора ниже, чем средний показатель во всех форматах розничной торговли, приводит АКОРТ данные Росстата. Так, стандартный овощной набор в торговых сетях по итогам января стал дешевле на 14%, набор с говядиной - на 34%, с курицей - на 14,5%, со свининой - на 24%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, акорт, продукты