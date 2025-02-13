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Пушков раскрыл, почему США не уведомили ЕС о контакте с Россией
Пушков раскрыл, почему США не уведомили ЕС о контакте с Россией - 13.02.2025, ПРАЙМ
Пушков раскрыл, почему США не уведомили ЕС о контакте с Россией
США не уведомляли Евросоюз о контакте с Россией, так как в Брюсселе одержимы идеей нанести стратегическое поражение РФ, это отрицательно повлияло бы на... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T11:11+0300
2025-02-13T11:11+0300
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. США не уведомляли Евросоюз о контакте с Россией, так как в Брюсселе одержимы идеей нанести стратегическое поражение РФ, это отрицательно повлияло бы на переговоры, считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков."Наконец, зачем уведомлять о переговорах тех, кто заранее против всяких переговоров и одержим маниакальной идеей нанести поражение России, хотя давно ясно, что это невозможно. В Вашингтоне это понимают. Так что все было логично", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что страны Евросоюза не имеют никакого отношения к переговорам США и РФ. "Безопасность союзников США - Британии или любой другой стран НАТО не находится под угрозой, напротив, это они постоянно угрожают России и поставляют оружие Украине", - подчеркнул он.
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Пушков раскрыл, почему США не уведомили ЕС о контакте с Россией
Пушков: США не уведомили ЕС о контакте с РФ из-за мечты Брюсселя нанести поражение РФ
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. США не уведомляли Евросоюз о контакте с Россией, так как в Брюсселе одержимы идеей нанести стратегическое поражение РФ, это отрицательно повлияло бы на переговоры, считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков.
"Наконец, зачем уведомлять о переговорах тех, кто заранее против всяких переговоров и одержим маниакальной идеей нанести поражение России, хотя давно ясно, что это невозможно. В Вашингтоне это понимают. Так что все было логично", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что страны Евросоюза не имеют никакого отношения к переговорам США и РФ.
"Безопасность союзников США - Британии или любой другой стран НАТО не находится под угрозой, напротив, это они постоянно угрожают России и поставляют оружие Украине", - подчеркнул он.
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