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Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок - 13.02.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T16:12+0300
2025-02-13T16:12+0300
мошенничество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в комплексный пакет предложений по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить наших граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг. Он отметил, что комплексный пакет мер по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет реализован в ближайшее время.
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михаил мишустин, общество
Мошенничество, Михаил Мишустин, Общество
16:12 13.02.2025
 
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок

Мишустин: россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник сервисной зоны магазина Xiaomi на Тверской улице в Москве осматривает смартфон. Компания Xiaomi открыла новый официальный круглосуточный магазин в Москве.
Сотрудник сервисной зоны магазина Xiaomi на Тверской улице в Москве осматривает смартфон. Компания Xiaomi открыла новый официальный круглосуточный магазин в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в комплексный пакет предложений по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить наших граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг.
Он отметил, что комплексный пакет мер по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет реализован в ближайшее время.
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