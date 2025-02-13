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Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок - 13.02.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T16:12+0300
2025-02-13T16:12+0300
2025-02-13T16:12+0300
мошенничество
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в комплексный пакет предложений по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить наших граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг. Он отметил, что комплексный пакет мер по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет реализован в ближайшее время.
https://1prime.ru/20250207/moshennichestvo-854752932.html
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михаил мишустин, общество
Мошенничество, Михаил Мишустин, Общество
Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
Мишустин: россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ подготовил изменения в законодательство, которые дадут россиянам возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, эта мера входит в комплексный пакет предложений по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить наших граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека", - сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг.
Он отметил, что комплексный пакет мер по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет реализован в ближайшее время.
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