Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 13.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250213/rezervy-854906926.html
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 13.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 31 января по 7 февраля выросли на 1% и составили 626,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T16:03+0300
2025-02-13T16:09+0300
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 31 января по 7 февраля выросли на 1% и составили 626,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 7 февраля 2025 года составили 626,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 6,1 миллиарда долларов США, или на 1%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 31 января международные резервы составляли 620,8 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов резервы достигали 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/20250207/zoloto-854761612.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ba0c60dbc4d920b81fb858b08bcbf8ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Банк России, Финансы
16:03 13.02.2025 (обновлено: 16:09 13.02.2025)
 
ЦБ отметил рост объема международных резервов России

ЦБ: международные резервы России на 7 февраля составили 626,9 миллиарда долларов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 31 января по 7 февраля выросли на 1% и составили 626,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 7 февраля 2025 года составили 626,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 6,1 миллиарда долларов США, или на 1%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 31 января международные резервы составляли 620,8 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов резервы достигали 18 февраля 2022 года.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Доля золота в резервах России в январе достигла максимума с 1999 года
7 февраля, 16:24
 
Банк РоссииФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала