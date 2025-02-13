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ЦБ отметил рост объема международных резервов России

ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 13.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 31 января по 7 февраля выросли на 1% и составили 626,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T16:03+0300

2025-02-13T16:03+0300

2025-02-13T16:09+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 31 января по 7 февраля выросли на 1% и составили 626,9 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 7 февраля 2025 года составили 626,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 6,1 миллиарда долларов США, или на 1%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 31 января международные резервы составляли 620,8 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов резервы достигали 18 февраля 2022 года.

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