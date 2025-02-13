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В "Росгосстрахе" рассказали о росте числа застрахованных по ДМС - 13.02.2025, ПРАЙМ
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В "Росгосстрахе" рассказали о росте числа застрахованных по ДМС
В "Росгосстрахе" рассказали о росте числа застрахованных по ДМС - 13.02.2025, ПРАЙМ
В "Росгосстрахе" рассказали о росте числа застрахованных по ДМС
Число застрахованных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС) со стоматологией в "Росгосстрахе" в прошлом году выросло на 38,4% относительно... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T07:56+0300
2025-02-13T07:56+0300
бизнес
финансы
здоровье
москва
втб
росгосстрах
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Число застрахованных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС) со стоматологией в "Росгосстрахе" в прошлом году выросло на 38,4% относительно показателя годом ранее, до 1,8 миллиона человек, рассказали РИА Новости эксперты страховщика, входящего в группу ВТБ. "В связи с ростом цен на стоматологические услуги многие корпоративные клиенты "Росгосстраха" включают в полисы добровольного медицинского страхования своих сотрудников лечение зубов. Если в 2023 году по программам ДМС со стоматологией было застраховано 1,3 миллиона человек, то в 2024 году их число выросло на 38,4%, до 1,8 миллиона человек", - рассказывает компания. "В 2024 году объем выплат за стоматологические услуги, оказанные застрахованным по ДМС в "Росгосстрахе", составил около 1,2 миллиарда рублей", - добавили там. О росте спроса на стоматологические услуги свидетельствуют и данные ВТБ, полученные в ходе совместного исследования. Так, владельцы банковских карт ВТБ потратили в прошлом году в стоматологических клиниках свыше 30 миллиардов рублей, что на 60% больше, чем годом ранее. А средняя оплата выросла на 10% и за прошлый год составила около 8 160 рублей. Спрос на стоматологические услуги рос на протяжении всего года: так, в четвертом квартале минувшего года он стал выше на 44% по сравнению с первым кварталом того же года. "В сегменте стоматологических товаров для массового использования отмечается стабильный спрос на основные группы товаров для гигиены полости рта. По данным сервиса "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ), в четвертом квартале 2024 года россияне приобретали зубные пасты и щетки, освежители и наборы по уходу за полостью рта в объемах, сопоставимых с покупками в последние три месяца 2023 года", - говорится в пресс-релизе. "Всплеск на 20% зафиксирован только на бальзамы для десен и на 10% на средства по отбеливанию зубов. В январе 2025 года заметно упали продажи освежителей для полости рта – падение к январю 2024 года на 38%. Рост отмечается также в части средств по отбеливанию зубов (+9%) и бальзамы для десен (+14%)", - добавляется там же.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, финансы, здоровье, москва, втб, росгосстрах
Бизнес, Финансы, Здоровье, МОСКВА, ВТБ, Росгосстрах
07:56 13.02.2025
 
В "Росгосстрахе" рассказали о росте числа застрахованных по ДМС

"Росгосстрах": число застрахованных по ДМС со стоматологией в 2024 году выросло на 38,4%

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Число застрахованных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС) со стоматологией в "Росгосстрахе" в прошлом году выросло на 38,4% относительно показателя годом ранее, до 1,8 миллиона человек, рассказали РИА Новости эксперты страховщика, входящего в группу ВТБ.
"В связи с ростом цен на стоматологические услуги многие корпоративные клиенты "Росгосстраха" включают в полисы добровольного медицинского страхования своих сотрудников лечение зубов. Если в 2023 году по программам ДМС со стоматологией было застраховано 1,3 миллиона человек, то в 2024 году их число выросло на 38,4%, до 1,8 миллиона человек", - рассказывает компания.
"В 2024 году объем выплат за стоматологические услуги, оказанные застрахованным по ДМС в "Росгосстрахе", составил около 1,2 миллиарда рублей", - добавили там.
О росте спроса на стоматологические услуги свидетельствуют и данные ВТБ, полученные в ходе совместного исследования. Так, владельцы банковских карт ВТБ потратили в прошлом году в стоматологических клиниках свыше 30 миллиардов рублей, что на 60% больше, чем годом ранее. А средняя оплата выросла на 10% и за прошлый год составила около 8 160 рублей. Спрос на стоматологические услуги рос на протяжении всего года: так, в четвертом квартале минувшего года он стал выше на 44% по сравнению с первым кварталом того же года.
"В сегменте стоматологических товаров для массового использования отмечается стабильный спрос на основные группы товаров для гигиены полости рта. По данным сервиса "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ), в четвертом квартале 2024 года россияне приобретали зубные пасты и щетки, освежители и наборы по уходу за полостью рта в объемах, сопоставимых с покупками в последние три месяца 2023 года", - говорится в пресс-релизе.
"Всплеск на 20% зафиксирован только на бальзамы для десен и на 10% на средства по отбеливанию зубов. В январе 2025 года заметно упали продажи освежителей для полости рта – падение к январю 2024 года на 38%. Рост отмечается также в части средств по отбеливанию зубов (+9%) и бальзамы для десен (+14%)", - добавляется там же.
 
БизнесФинансыЗдоровьеМОСКВАВТБРосгосстрах
 
 
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