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"Роснано" оспорит продажу активов своей английской фармкомпании

"Роснано" оспорит продажу активов своей английской фармкомпании - 13.02.2025, ПРАЙМ

"Роснано" оспорит продажу активов своей английской фармкомпании

"Роснано" оспаривает разрешение Высокого суда Англии и Уэльса на продажу активов своей английской фармкомпании Ascension Healthcare Plc: российская госкомпания... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T14:52+0300

2025-02-13T14:52+0300

2025-02-13T14:52+0300

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Роснано" оспаривает разрешение Высокого суда Англии и Уэльса на продажу активов своей английской фармкомпании Ascension Healthcare Plc: российская госкомпания считает, что активы были выкуплены по существенно заниженной стоимости, а суду была представлена искаженная картина, сообщили РИА Новости в "Роснано". "Процедура администрации, введенная в Ascension Healthcare Plc, позволила ее бывшему менеджменту выкупить активы английской фармкомпании по существенно заниженной стоимости… "Роснано" считает, что суду была представлена искаженная картина взаимоотношений с "Роснано" и переговоров о продаже доли в Ascension Healthcare Plc", - заявили в "Роснано". "В настоящее время Fonds Rusnano Capital S.A. поданы заявления об отмене и апелляционные жалобы на вынесенные по делу судебные акты, которые рассматриваются Высоким судом Англии и Уэльса в предусмотренном процессуальном порядке", - сообщили в российской компании. ПРОДАЖА АКТИВОВ "Роснано" поясняет, что "через свои дочерние компании является мажоритарным акционером, крупнейшим кредитором Ascension Healthcare Plc и залогодержателем основных активов последней, а также иных компаний фармацевтической группы Ascension". Учитывая сложности с привлечением Ascension Healthcare Plc дополнительного финансирования из-за наличия российского акционера, "Роснано" в 2023-2024 годах пролонгировало сроки исполнения заемных обязательств, чтобы обеспечить непрерывность деятельности Ascension Healthcare Plc. Были получены разрешения английского регулятора – OFSI, которые предполагали возможность продления займов до конца 2025 года. Группа Ascension, помимо реализации известных препаратов, также разрабатывала препараты для лечения наследственного заболевания, связанного с нарушением свертываемости крови. "Роснано" подчеркивает, что было заинтересовано в том, чтобы разработки продолжились, а присутствие российского акционера не препятствовало деятельности группы. В связи с этим в 2022-2024 годах российская компания предпринимала активные попытки выйти из инвестиционного проекта, ведя переговоры с крупными иностранными институциональными инвесторами. Однако, несмотря на интерес потенциальных инвесторов, переговоры были прерваны. Осенью 2024 года в Ascension Healthcare Plc была введена внешняя администрация, а ее активы были в срочном порядке освобождены от залогов и проданы компании, аффилированной с менеджментом. При этом Fonds Rusnano Capital S.A. фактически был лишен возможности представить свою позицию в суде: уведомление о проведении слушаний в Высоком суде Англии и Уэльса было направлено "Роснано" по электронной почте непосредственно в день слушаний, 29 ноября, менее чем за 2 часа до их начала. ПОЧЕМУ РЕШЕНИЕ ОСПАРИВАЕТСЯ В "Роснано" считают, что введение внешней администрации, инициированное менеджментом Ascension Healthcare Plc, являлось экстраординарной мерой, не связанной с безусловным риском банкротства компании, "поскольку неустойчивое финансовое положение характерно для бизнеса, требующего постоянных инвестиций в исследования и разработку лекарственных препаратов". А выбор компании AH Development Healthcare Limited как единственного приобретателя активов, по мнению "Роснано", обусловлен тем, что ее фактическими бенефициарами являются представители менеджмента Ascension Healthcare Plc, осведомленные о наиболее ценных активах и возможностях их дальнейшего использования. При этом искусственно созданная администраторами срочность продажи активов вынудила ряд потенциальных интересантов отказаться от предложений о покупке. Из документов, представленных администраторами в материалы дела, следует, что стоимость продаваемых активов Ascension Healthcare Plc может составлять не менее 5 миллионов фунтов стерлингов, при этом активы были поспешно реализованы за 1 миллион фунтов, указывает российская компания. "Назначение администраторов, снятие обеспечения и реализация активов были произведены с несвойственной для подобного рода дел скоростью, без надлежащего извещения компании Fonds Rusnano Capital S.A. (акционера и кредитора Ascension Healthcare Plc), зарегистрированной в другой юрисдикции", - отмечают в "Роснано". "Роснано" и Fonds Rusnano Capital S.A. рассчитывают на положительный результат оспаривания ввиду выявленных существенных фактических и процессуальных нарушений, допущенных администраторами при снятии обеспечения и реализации активов Ascension Healthcare Plc", - добавили в российской компании.

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роснано, уэльс, англия, технологии