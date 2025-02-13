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Рособрнадзор предложил тестировать детей мигрантов на знание русского - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Рособрнадзор предложил тестировать детей мигрантов на знание русского
Рособрнадзор предложил тестировать детей мигрантов на знание русского - 13.02.2025, ПРАЙМ
Рособрнадзор предложил тестировать детей мигрантов на знание русского
Для прохождения теста по русскому для детей мигрантов необходимо набрать не менее 30% от максимального количества баллов, следует из проекта Рособрнадзора. | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T00:02+0300
2025-02-13T00:02+0300
общество
экономика
москва
рф
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Для прохождения теста по русскому для детей мигрантов необходимо набрать не менее 30% от максимального количества баллов, следует из проекта Рособрнадзора. "Проектом приказа предлагается определить, что указанное минимальное количество баллов составляет не менее 30 процентов от максимального количества баллов за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в пояснительной записке к документу. Ранее президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
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общество , москва, рф, владимир путин
Общество , Экономика, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
00:02 13.02.2025
 
Рособрнадзор предложил тестировать детей мигрантов на знание русского

Рособрнадзор предложил набрать 30% от максимального количества баллов для детей мигрантов

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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Для прохождения теста по русскому для детей мигрантов необходимо набрать не менее 30% от максимального количества баллов, следует из проекта Рособрнадзора.
"Проектом приказа предлагается определить, что указанное минимальное количество баллов составляет не менее 30 процентов от максимального количества баллов за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.
Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка.
Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
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