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Россияне стали меньше интересоваться микрозаймами на 1-2 недели - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали меньше интересоваться микрозаймами на 1-2 недели
Россияне стали меньше интересоваться микрозаймами на 1-2 недели - 13.02.2025, ПРАЙМ
Россияне стали меньше интересоваться микрозаймами на 1-2 недели
Россияне в 2024 году стали меньше интересоваться микрозаймами на 1-2 недели, вместе с тем спрос на займы с более длинными сроками достиг максимальных значений,... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T05:00+0300
2025-02-13T05:00+0300
россия
moneyman
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году стали меньше интересоваться микрозаймами на 1-2 недели, вместе с тем спрос на займы с более длинными сроками достиг максимальных значений, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "В общем объеме доли запросов на займы сроком до 7 дней и 8-14 дней по итогам 2024 года в среднем составили 10,9% и 15,2% соответственно", - рассказали аналитики и уточнили, что снижение доли таких запросов по сравнению с 2022 годом составило 4,2 и 5,3 процентного пункта, а по сравнению с 2023 годом – 2,9 и 3,4 процентного пункта соответственно. В свою очередь максимальных значений достигли доли запросов за займы с более длинным сроком. Так, доля запросов на займы на 1 месяц в 2024 году выросла на 2,5 процентного пункта по сравнению с 2023 годом - до 20,1%, и на 3 процентных пункта относительно 2022 года. Доли запросов на заемные средства на 22-29 дней и 15-21 день выросли до 31,7% и 22,1% соответственно. При этом, как отмечается в исследовании, доступность займов в 2024 году продолжила снижаться "после очередного витка усиления регуляторных ограничений" и ужесточения скоринговых политик кредиторов, в первую очередь речь идет о заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки. Одним из факторов, способствующих снижению спроса на самые короткие займы, стал частичный клиентский отток из сегмента краткосрочных займов до зарплаты (PDL) в сегмент среднесрочных потребительских займов - Installment. Речь идет о наиболее дисциплинированных PDL-клиентах, бравших займы на очень сжатые сроки. Дополнительно повлияло общее снижение потребности в займах на непредвиденные расходы. "Также сказалось то, что на фоне общего снижения доступности кредитования из-за отсутствия уверенности в одобрении последующих займов часть клиентов предпочитали увеличивать запрашиваемые сроки, чтобы иметь возможность дольше пользоваться уже одобренными средствами", - пояснил гендиректор Moneyman Артем Быков.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
россия, moneyman
РОССИЯ, Moneyman
05:00 13.02.2025
 
Россияне стали меньше интересоваться микрозаймами на 1-2 недели

Moneyman: россияне стали меньше интересоваться микрозаймами на 1-2 недели

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году стали меньше интересоваться микрозаймами на 1-2 недели, вместе с тем спрос на займы с более длинными сроками достиг максимальных значений, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"В общем объеме доли запросов на займы сроком до 7 дней и 8-14 дней по итогам 2024 года в среднем составили 10,9% и 15,2% соответственно", - рассказали аналитики и уточнили, что снижение доли таких запросов по сравнению с 2022 годом составило 4,2 и 5,3 процентного пункта, а по сравнению с 2023 годом – 2,9 и 3,4 процентного пункта соответственно.
В свою очередь максимальных значений достигли доли запросов за займы с более длинным сроком. Так, доля запросов на займы на 1 месяц в 2024 году выросла на 2,5 процентного пункта по сравнению с 2023 годом - до 20,1%, и на 3 процентных пункта относительно 2022 года. Доли запросов на заемные средства на 22-29 дней и 15-21 день выросли до 31,7% и 22,1% соответственно.
При этом, как отмечается в исследовании, доступность займов в 2024 году продолжила снижаться "после очередного витка усиления регуляторных ограничений" и ужесточения скоринговых политик кредиторов, в первую очередь речь идет о заемщиках с высоким уровнем долговой нагрузки.
Одним из факторов, способствующих снижению спроса на самые короткие займы, стал частичный клиентский отток из сегмента краткосрочных займов до зарплаты (PDL) в сегмент среднесрочных потребительских займов - Installment. Речь идет о наиболее дисциплинированных PDL-клиентах, бравших займы на очень сжатые сроки. Дополнительно повлияло общее снижение потребности в займах на непредвиденные расходы.
"Также сказалось то, что на фоне общего снижения доступности кредитования из-за отсутствия уверенности в одобрении последующих займов часть клиентов предпочитали увеличивать запрашиваемые сроки, чтобы иметь возможность дольше пользоваться уже одобренными средствами", - пояснил гендиректор Moneyman Артем Быков.
 
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