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Россияне с начала года активно бронируют отдых в санаториях

Россияне с начала года активно бронируют отдых в санаториях - 13.02.2025, ПРАЙМ

Россияне с начала года активно бронируют отдых в санаториях

Россияне с начала года активно бронируют отдых в санаториях: спрос на весну по состоянию на середину февраля вырос на 15%, а на лето - на 33% по сравнению с... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T06:31+0300

2025-02-13T06:31+0300

2025-02-13T06:31+0300

туризм

бизнес

россия

московская область

подмосковье

татарстан

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Россияне с начала года активно бронируют отдых в санаториях: спрос на весну по состоянию на середину февраля вырос на 15%, а на лето - на 33% по сравнению с аналогичными датами прошлого года, лидируют здравницы Кавминвод, подсчитали для РИА Новости в крупном туроператоре "Алеан". "В сравнении с аналогичными датами прошлого года спрос на весенние туры с целью лечения и оздоровления по России вырос на 15%, на летние туры — на 33%. Глубина бронирований на лето выросла: с начала года идут активные продажи. Все больше путешественников планирует отпуск в санаториях заранее, так как в предыдущие годы многие столкнулись с отсутствием мест в популярных здравницах", - сообщили в компании, отметив, что зафиксировали и рост числа бронирований санаториев Белоруссии: на весну спрос вырос на 21%, на лето - на 64%. Данные основаны на анализе собственной базы бронирований туроператора за февраль 2024 и 2025 годов. По объемам бронирований на весну и лето лидируют санатории Кавказских Минеральных вод (55% бронирований) и Краснодарского края и Крыма (17%). "Наилучшую динамику относительно прошлого года показывают санатории Урала и Сибири, Подмосковья и средней полосы, Татарстана: спрос на оздоровительный туризм в этих регионах увеличился больше всего", - говорится в исследовании. Так, к середине февраля число бронирований санаториев Белокурихи (Алтай) на март-май выросло на 27% относительно аналогичных дат прошлого года, на июнь-август прирост составляет 52%, рассказали в "Алеан". Активнее, чем в прошлом году, идут продажи санаториев Башкирии: число бронирований на весну выросло на 28%. Спрос на весенние поездки в здравницы Тюменской области вырос на 15%, а на летние — на 70%. Бронирование санаториев на весну в Кавминводах сейчас на уровне прошлого года, а на лето - выросло на 15%. "Глубина бронирования здравниц в Ставрополье высокая. Поэтому еще в ноябре прошлого года шли бронирования на весну-2025, и уже тогда по топовым объектам на апрель ощущался дефицит. На весну сейчас ощущается нехватка мест. Есть периоды, когда объекты на стопе, но на лето выбор пока есть. На март-май дефицит мест фиксируется и в здравницах Подмосковья и средней полосы РФ. В санаториях Урала и Сибири значительной нехватки мест нет: загружены только отдельные популярные объекты на даты школьных каникул и майские праздники", - добавили в туроператоре. В компании заметили рост спроса на лечебные программы для детей и детскую инфраструктуру. Связывают это с тем, что санатории все чаще выбирают семейные туристы. "Кроме того, растет число тех, кто при выборе санатория, помимо качества лечебной базы, обращает внимание на возможности инфраструктуры объекта для отдыха и развлечений - наличие спа-комплекса, бассейна, термальных зон, спортплощадок, развлекательных центров. Предъявляется больше требований и к местоположению - живописность местности, близость к экскурсионным объектам показа", - процитировали в сообщении коммерческого директора туроператора Оксану Булах. СКОЛЬКО СТОЯТ САНАТОРИИ В 2025 ГОДУ В "Алеан" сообщили, что цены на отдых в санаториях Московской области и средней полосы России выросли на 25-30% относительно прошлого года. Туры в здравницы Кавминвод, Урала и Сибири поднялись в цене на 10-15%. В среднем стоимость туров в бюджетные санатории Кавминвод начинается от 120-150 тысяч рублей на двоих на 10 дней с лечением. Но можно найти и предложения от 76 тысяч до 100,8 тысячи рублей. Путевка с лечением в Белокуриху на апрель обойдется от 136 тысяч рублей на двоих на 11 дней. В Тюменской области стоимость тура в санаторий с термальным бассейном на весну стартует от 106 тысяч рублей. Пройти лечение в здравнице Башкирии можно от 98 тысяч рублей на двоих за 11 дней, а в Татарстане - от 74 тысяч рублей. В средней полосе (Ярославская, Рязанская, Тульская, Костромская, Ивановская и Владимирская области) цены на туры с лечением на весну начинаются от 92 тысяч рублей. При этом в Подмосковье можно забронировать тур стоимостью от 75,6 тысячи рублей.

московская область

подмосковье

татарстан

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туризм, бизнес, россия, московская область, подмосковье, татарстан