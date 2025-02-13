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Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина
Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина - 13.02.2025, ПРАЙМ
Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина
Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина, а чуть более трети игнорируют его - из них 21% считают праздник исключительно маркетинговым... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T07:07+0300
2025-02-13T07:07+0300
общество
экономика
россия
москва
сдэк
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина, а чуть более трети игнорируют его - из них 21% считают праздник исключительно маркетинговым ходом, а 37% ассоциируют с западными традициями, говорится в исследовании международного оператора экспресс-доставки СДЭК. "Только 19% опрошенных всегда отмечают этот день, в то время как 37% вовсе его не празднуют. Среди тех, кто игнорирует праздник, 21% считают его исключительно маркетинговым ходом, а 8% предпочитают выражать свои чувства другими способами. Еще 37% не видят в этом особой необходимости, аргументируя тем, что праздник ассоциируется с западной традицией. Однако 31% россиян решают, стоит ли праздновать, в зависимости от ситуации, а 13% готовы включиться в атмосферу праздника, но только если находятся в отношениях", - сказано в исследовании. При этом большая часть респондентов придерживается традиции обмениваться подарками в этот день - более 56% стараются дарить их каждый год, еще 24% выбирают презенты только в том случае, если появляется такая возможность. Каждый шестой дарит подарки редко, и только 4% россиян ничего не дарят 14 февраля. Сладости стали самым популярным подарком в День влюбленных. На втором месте - одежда и аксессуары, а на третьем и четвертом - самодельные сюрпризы и цветы. Менее популярными вариантами подарков стали гаджеты, сертификаты в магазины, кафе и салоны. "Что касается желаемых подарков, то россияне чаще всего хотят получить цветы (29%), ювелирные изделия, косметику, а также технику - по 24% на каждый подарок. При выборе сюрприза 69% опрошенных ориентируются на его символическое значение, а 26% обращают внимание на стоимость. При этом значимость остается важным фактором для всех. 86% опрошенных предпочитают вручать презент лично ради эмоций, возможности увидеть реакцию и сохранить память о моменте. Доставку же выбирают из-за эффекта неожиданности и возможности отправить подарок анонимно", - сказано в исследовании.
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общество , россия, москва, сдэк
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, СДЭК
07:07 13.02.2025
 
Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина

СДЭК: каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина, а чуть более трети игнорируют его - из них 21% считают праздник исключительно маркетинговым ходом, а 37% ассоциируют с западными традициями, говорится в исследовании международного оператора экспресс-доставки СДЭК.
"Только 19% опрошенных всегда отмечают этот день, в то время как 37% вовсе его не празднуют. Среди тех, кто игнорирует праздник, 21% считают его исключительно маркетинговым ходом, а 8% предпочитают выражать свои чувства другими способами. Еще 37% не видят в этом особой необходимости, аргументируя тем, что праздник ассоциируется с западной традицией. Однако 31% россиян решают, стоит ли праздновать, в зависимости от ситуации, а 13% готовы включиться в атмосферу праздника, но только если находятся в отношениях", - сказано в исследовании.
При этом большая часть респондентов придерживается традиции обмениваться подарками в этот день - более 56% стараются дарить их каждый год, еще 24% выбирают презенты только в том случае, если появляется такая возможность. Каждый шестой дарит подарки редко, и только 4% россиян ничего не дарят 14 февраля.
Сладости стали самым популярным подарком в День влюбленных. На втором месте - одежда и аксессуары, а на третьем и четвертом - самодельные сюрпризы и цветы. Менее популярными вариантами подарков стали гаджеты, сертификаты в магазины, кафе и салоны.
"Что касается желаемых подарков, то россияне чаще всего хотят получить цветы (29%), ювелирные изделия, косметику, а также технику - по 24% на каждый подарок. При выборе сюрприза 69% опрошенных ориентируются на его символическое значение, а 26% обращают внимание на стоимость. При этом значимость остается важным фактором для всех. 86% опрошенных предпочитают вручать презент лично ради эмоций, возможности увидеть реакцию и сохранить память о моменте. Доставку же выбирают из-за эффекта неожиданности и возможности отправить подарок анонимно", - сказано в исследовании.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАСДЭК
 
 
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