https://1prime.ru/20250213/rossijanin-854893290.html

Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина

Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина - 13.02.2025, ПРАЙМ

Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина

Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина, а чуть более трети игнорируют его - из них 21% считают праздник исключительно маркетинговым... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T07:07+0300

2025-02-13T07:07+0300

2025-02-13T07:07+0300

общество

экономика

россия

москва

сдэк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854893290.jpg?1739419678

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин регулярно отмечает День святого Валентина, а чуть более трети игнорируют его - из них 21% считают праздник исключительно маркетинговым ходом, а 37% ассоциируют с западными традициями, говорится в исследовании международного оператора экспресс-доставки СДЭК. "Только 19% опрошенных всегда отмечают этот день, в то время как 37% вовсе его не празднуют. Среди тех, кто игнорирует праздник, 21% считают его исключительно маркетинговым ходом, а 8% предпочитают выражать свои чувства другими способами. Еще 37% не видят в этом особой необходимости, аргументируя тем, что праздник ассоциируется с западной традицией. Однако 31% россиян решают, стоит ли праздновать, в зависимости от ситуации, а 13% готовы включиться в атмосферу праздника, но только если находятся в отношениях", - сказано в исследовании. При этом большая часть респондентов придерживается традиции обмениваться подарками в этот день - более 56% стараются дарить их каждый год, еще 24% выбирают презенты только в том случае, если появляется такая возможность. Каждый шестой дарит подарки редко, и только 4% россиян ничего не дарят 14 февраля. Сладости стали самым популярным подарком в День влюбленных. На втором месте - одежда и аксессуары, а на третьем и четвертом - самодельные сюрпризы и цветы. Менее популярными вариантами подарков стали гаджеты, сертификаты в магазины, кафе и салоны. "Что касается желаемых подарков, то россияне чаще всего хотят получить цветы (29%), ювелирные изделия, косметику, а также технику - по 24% на каждый подарок. При выборе сюрприза 69% опрошенных ориентируются на его символическое значение, а 26% обращают внимание на стоимость. При этом значимость остается важным фактором для всех. 86% опрошенных предпочитают вручать презент лично ради эмоций, возможности увидеть реакцию и сохранить память о моменте. Доставку же выбирают из-за эффекта неожиданности и возможности отправить подарок анонимно", - сказано в исследовании.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, сдэк