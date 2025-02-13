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Объем российского рынка M&A вырос на 18,1 процента - 13.02.2025, ПРАЙМ
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Объем российского рынка M&A вырос на 18,1 процента
Объем российского рынка M&A вырос на 18,1 процента - 13.02.2025, ПРАЙМ
Объем российского рынка M&A вырос на 18,1 процента
Объем сделок российского рынка слияний и поглощений (M&A) в 2024 году в рублевом выражении вырос на 18,1% - до рекордных 5,11 триллиона рублей, свидетельствуют... | 13.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-13T11:36+0300
2025-02-13T11:36+0300
экономика
бизнес
россия
ak&m
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Объем сделок российского рынка слияний и поглощений (M&amp;A) в 2024 году в рублевом выражении вырос на 18,1% - до рекордных 5,11 триллиона рублей, свидетельствуют данные исследования агентства AK&amp;M. "В 2024 году рынок M&amp;A с порогом 1 миллион долларов вырос по сравнению с предыдущим годом. Суммарная стоимость сделок увеличилась на 7,11%, составив 54,3 миллиарда долларов против 50,7 миллиарда долларов годом ранее, однако их количество сократилось на 6,9% до 499 с 536 транзакций. В рублевом выражении сумма сделок отчетного периода возросла гораздо заметнее - на 18,1%, до 5,11 триллиона рублей с 4,33 триллиона рублей за 2023 год, и стала крупнейшей за всю историю наблюдений", - говорится в материалах агентства. Средняя стоимость M&amp;A при этом, за вычетом крупнейших, в годовом сравнении снизилась на 6,6%, до 58,5 миллиона долларов с 62,7 миллиона в 2023 году. В 2024 году было девять сделок стоимостью выше 1 миллиарда долларов, а крупнейшая из них - с участием закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ): она стала рекордной в отрасли информационных технологий. Это продажа российской части "Яндекса" консорциуму инвесторов, который включает в себя менеджмент компании и ряд крупных бизнесменов, за 5,29 миллиарда долларов. Базовый объем рынка M&amp;A (без учета крупнейших сделок стоимостью от 1 миллиарда долларов и выше) снизился относительно 2023 года. В 2024 году он составил 28,68 миллиарда долларов, на 13,3% отстав от показателя предыдущего года. В основном это объясняется снижением стоимости активов и нерыночными сделками. В рублевом эквиваленте базовый объем рынка сократился менее существенно из-за колебаний курса рубля - на 4,2%, до 2,72 триллиона рублей. Число и объемы сделок по выходу иностранных компаний с российского рынка в 2024 году значительно сократились, отмечают аналитики агентства. Так, в 2024 году было зафиксировано 58 подобных сделок (11,6% от общего числа) общим объемом 3,38 миллиарда долларов. В 2023 году их было 97 из 536 - это 18,1% от общего количества, при этом их объем составил 22% от всех сделок года - 11,14 миллиарда долларов.
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бизнес, россия, ak&m
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, AK&M
11:36 13.02.2025
 
Объем российского рынка M&A вырос на 18,1 процента

AK&M: объем российского рынка M&A вырос до рекордных 5,1 триллиона рублей

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Объем сделок российского рынка слияний и поглощений (M&A) в 2024 году в рублевом выражении вырос на 18,1% - до рекордных 5,11 триллиона рублей, свидетельствуют данные исследования агентства AK&M.
"В 2024 году рынок M&A с порогом 1 миллион долларов вырос по сравнению с предыдущим годом. Суммарная стоимость сделок увеличилась на 7,11%, составив 54,3 миллиарда долларов против 50,7 миллиарда долларов годом ранее, однако их количество сократилось на 6,9% до 499 с 536 транзакций. В рублевом выражении сумма сделок отчетного периода возросла гораздо заметнее - на 18,1%, до 5,11 триллиона рублей с 4,33 триллиона рублей за 2023 год, и стала крупнейшей за всю историю наблюдений", - говорится в материалах агентства.
Средняя стоимость M&A при этом, за вычетом крупнейших, в годовом сравнении снизилась на 6,6%, до 58,5 миллиона долларов с 62,7 миллиона в 2023 году.
В 2024 году было девять сделок стоимостью выше 1 миллиарда долларов, а крупнейшая из них - с участием закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ): она стала рекордной в отрасли информационных технологий. Это продажа российской части "Яндекса" консорциуму инвесторов, который включает в себя менеджмент компании и ряд крупных бизнесменов, за 5,29 миллиарда долларов.
Базовый объем рынка M&A (без учета крупнейших сделок стоимостью от 1 миллиарда долларов и выше) снизился относительно 2023 года. В 2024 году он составил 28,68 миллиарда долларов, на 13,3% отстав от показателя предыдущего года. В основном это объясняется снижением стоимости активов и нерыночными сделками. В рублевом эквиваленте базовый объем рынка сократился менее существенно из-за колебаний курса рубля - на 4,2%, до 2,72 триллиона рублей.
Число и объемы сделок по выходу иностранных компаний с российского рынка в 2024 году значительно сократились, отмечают аналитики агентства. Так, в 2024 году было зафиксировано 58 подобных сделок (11,6% от общего числа) общим объемом 3,38 миллиарда долларов. В 2023 году их было 97 из 536 - это 18,1% от общего количества, при этом их объем составил 22% от всех сделок года - 11,14 миллиарда долларов.
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