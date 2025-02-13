https://1prime.ru/20250213/rynok-854903065.html

Российский рынок акций растет более чем на 6%

Российский рынок акций растет более чем на 6% - 13.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет более чем на 6%

Российский рынок акций сильно растет в основную сессию, бумаги "Газпрома" взлетали в цене более чем на 13%, в то же время акции банков дешевеют, следует из... | 13.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-13T13:48+0300

2025-02-13T13:48+0300

2025-02-13T13:48+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций сильно растет в основную сессию, бумаги "Газпрома" взлетали в цене более чем на 13%, в то же время акции банков дешевеют, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.37 мск подскакивает на 6,02%, до 3207,72 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 8,93% до 1197,65 пункта. Кроме "Газпрома" (на данный момент прибавляющего в капитализации примерно на 8%), сильно дорожают бумаги "Полюса" (+4,3%), АФК "Система" (+1,7%), Московской биржи" (+3,8%), "Мечела" (+2,3%). Заметно дешевеют бумаги "Хэдхантера" (-3%), "Русала" (-2,8%), "Фосагро" (-2,5%), "Татнефти" (-2%). Также чуть снижаются в цене акции крупнейших банков: Сбербанка (-0,5%) и ВТБ (-1,1%). Вероятно, инвесторы "перекладываются" в более перспективные с точки роста акции "Газпрома", также игроки могут закладывать смягчение риторики ЦБ РФ на завтрашнем заседании. Потенциальный позитивный фактор — быстрый выход на конкретные внешнеполитические договорённости, которые уже можно будет оцифровать и внести изменения в финансовые модели компаний, полагает эксперт. "Пока санкционных послаблений нет, продолжение роста котировок означает выдачу все большего аванса под будущие события", - считает инвестиционный стратег компании "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. Но текущий рост рынка, возможно, чрезмерно эмоционален, и акции уже не выглядят дешёвым на текущих уровнях, если сопоставлять с текущими макропоказателями, добавляет он. "Заметное укрепление рубля на фоне неизменно высоких процентных ставок, вероятно, будет сдерживать дальнейший рост капитализации рынка. После резкого роста рыночный импульс, скорее всего, начнет затухать. В отсутствие новых стимулов вряд ли можно ожидать преодоления уровня 3300 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает он.

https://1prime.ru/20250213/mosbirzha-854897309.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций